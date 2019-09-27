Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

在此次Oculus Connect 6的最後，Facebook也公布以Half Dome 2、Half Dome 3為稱的虛擬實境頭戴裝置原型設計，其中進一步將機身體積縮減，並且配置以機械形式作動的鏡片變焦模組，另一款則是採用電子式變焦設計，藉此讓使用者在虛擬實境使用體驗過程，能獲得更清晰的影像視覺。

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依照Facebook的說法，過去在虛擬實境影像體驗中，顯示面板採用的解析度會決定眼睛視覺所見的清晰度，但在實際操作過程卻可能因為眼睛焦距改變，導致虛擬視覺影像會產生模糊情況。

因此在Half Dome 2、Half Dome 3的設計裡，除了進一步將機身輕量化、縮小化，更採用機械作動形式，以及透過電子式變焦設計的鏡片模組，讓使用者在虛擬實境體驗過程，可隨著眼睛動作更快重新調整焦距，甚至也能配合虛擬實境內容改變對焦位置。

雖然從釋出圖像顯示電子式變焦模組的厚度設計，比起機械式作動變焦模組的設計似乎沒有差異，但理論上在實際應用應該可以隨著電子化進一步精簡，藉此讓頭戴裝置可以再更輕薄一些。

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由於將機身縮小，兩款原形設計比起第一款Half Dome採用相同的140°可視角範圍，確實稍微窄了一些，但相比市售版Oculus Quest的可視角範圍仍大了20%左右，同時相比第一款Half Dome的重量更減少200公克。

而在Half Dome 3的固定用頭帶設計部分，更是進一步將頭頂部分省去，顯然即便沒有頭頂部分的支撐分攤，頭戴裝置依然不會有垂頭問題。

至於Facebook接下來預計什麼時候將新版原形設計套用在日後產品，目前暫時還無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》