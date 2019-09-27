Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

過去曾針對Oculus Rift打造虛擬實境互動空間Facebook Spaces，以及Oculus Rooms，Facebook在Oculus Connect 6活動上宣布將於10月25日關閉，取而代之的是名為Facebook Horizon的全新服務，預計會在2020年正式上線運作。

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在Facebook Horizon所呈現的虛擬實境空間中，使用者將可透過Oculus Quest或Oculus Rift登入，並且建立屬於自己的虛擬實境分身。

而使用者可以透過傳送門 (telepods)的方式，在Facebook Horizon內的各個公共空間切換，並且能與他人組建活動社群，甚至可以進一步產生互動。

此外，Facebook也將進一步加強虛擬實境與真實世界的線上社群互動，同時也計畫將更多遊戲、影音服務帶進虛擬實境，並且強調已經在Oculus Store發展投資超過1億美元資金，期望能建造更龐大的虛擬實境應用生態，針對開發者需求也提供諸多設計應用資源，例如可讓開發者打造可在虛擬實境環境中呈現的全身人像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》