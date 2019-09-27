Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

近期有消息指稱Facebook與Luxottica集團攜手合作，預計打造一款無需仰賴手機連接即可獨立運作的擴增實境眼鏡配件。而在稍早舉辦的Oculus Connect 6活動中，則是由Facebook擴增實境與虛擬實境業務負責人Andrew Bosworth證實，表示公司內部確實有幾款擴增實境眼鏡原型設計。

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不過，Facebook並未透露具體設計細節，但強調希望能在真實世界環境中建造名為LiveMaps的發展項目。

在Facebook對於LiveMaps發展項目的描述，說明將是一款藉由電腦視覺、在地化，以及藉由Facebook在全球地區的24億名用戶數據建構的共享虛擬地圖，甚至可進一步形成細節精確的虛擬地球。

而在LiveMaps的應用中，將可讓使用者透過擴增實境形式觀看各類即時資訊，並且能讓使用者與線上好友可透過擴增實境形式互動。

除了Facebook，包含Google在內廠商也均有意投入擴增實境應用技術發展，而蘋果先前也有消息指出將打造一款應用擴增實境的的技術內容，但目前似乎仍未有具體消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》