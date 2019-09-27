與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

或許是為了與HTC打造的VIVE Cosmos對抗，Facebook稍早在Oculus Connect 6活動上宣布，將透過名為Oculus Link的全新功能，讓今年上半年開放銷售的Oculus Quest也能透過USB-C連接線與PC串接，並且當做Oculus Rift使用。

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依照Facebook執行長Mark Zuckerberg說明，Oculus Link預計會在今年11月上線，同時將可相容市面上絕大部分的USB-C連接線使用。

透過Oculus Link的功能，將可讓售價僅為399美元的Oculus Quest，可藉由連接PC當做Oculus Rift般使用Steam VR所收錄虛擬實境遊戲，或是對應Oculus Rift使用的虛擬實境應用服務。

以Oculus Quest設計來看，本身採無線化設計，並且能透過左右手控制器與虛擬實境物件互動，同時對應單眼視覺可達1600×1440解析度，整體基本上是以獨立運作形式使用，透過名為Insight的感測技術識別身體6軸自由度動作，除了能夠使用Oculus Go相容服務內容，更可支援Oculus Rift使用內容。

在此次更新中，Facebook也將把原本在Oculus Rift S提供的Oculus Passthrough+功能，移植到Oculus Quest使用，讓使用者在配戴虛擬實境頭戴裝置時，依然可以透過立體影像確認外界狀況。另外，Facebook也讓更多對應Oculus Go使用的虛擬實境內容帶到Oculus Quest，藉此增加Oculus Quest的實用性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》