親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

研究指出使用塑料茶包 可能會釋出數大量塑膠微粒！

專題／拚了19年引退 彭政閔：我本來夢想打20年棒球

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59楊又肇

或許是為了與HTC打造的VIVE Cosmos對抗，Facebook稍早在Oculus Connect 6活動上宣布，將透過名為Oculus Link的全新功能，讓今年上半年開放銷售的Oculus Quest也能透過USB-C連接線與PC串接，並且當做Oculus Rift使用。

分享

依照Facebook執行長Mark Zuckerberg說明，Oculus Link預計會在今年11月上線，同時將可相容市面上絕大部分的USB-C連接線使用。

透過Oculus Link的功能，將可讓售價僅為399美元的Oculus Quest，可藉由連接PC當做Oculus Rift般使用Steam VR所收錄虛擬實境遊戲，或是對應Oculus Rift使用的虛擬實境應用服務。

以Oculus Quest設計來看，本身採無線化設計，並且能透過左右手控制器與虛擬實境物件互動，同時對應單眼視覺可達1600×1440解析度，整體基本上是以獨立運作形式使用，透過名為Insight的感測技術識別身體6軸自由度動作，除了能夠使用Oculus Go相容服務內容，更可支援Oculus Rift使用內容。

在此次更新中，Facebook也將把原本在Oculus Rift S提供的Oculus Passthrough+功能，移植到Oculus Quest使用，讓使用者在配戴虛擬實境頭戴裝置時，依然可以透過立體影像確認外界狀況。另外，Facebook也讓更多對應Oculus Go使用的虛擬實境內容帶到Oculus Quest，藉此增加Oculus Quest的實用性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OculusFacebook虛擬實境HTC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

2019-09-27 10:59

Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

2019-09-27 10:56

Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

2019-09-27 10:55

真無線藍芽耳機掀戰火 對決蘋果

2019-09-26 14:36

亞馬遜數位助理 用影像識別協助盲人分辨物品

2019-09-26 13:36

以上古神劍為名 阿里巴巴打造旗下首款人工智慧晶片「含光」

2019-09-26 13:30

亞馬遜發表多項新品 智慧語音助理Alexa走出戶外

2019-09-26 11:09

高通布局智慧表的版圖有成 市占超過95％

2019-09-26 10:53

Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

2019-09-25 14:12

消費者技術協會提出8K電視產品規格認證標章 明年正式啟用

2019-09-25 14:05

Razer更新17吋Blade Pro 換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

2019-09-25 13:27

網站爆料指出 Google將推出新款筆電Pixelbook Go

2019-09-25 13:25

為何大家都戴AirPods？ 網友大推這個「超強功能」

2019-09-24 17:03

影音串流激戰 終端裝置競爭開打

2019-09-24 14:19

筆電雙A推新品 Q4添柴火

2019-09-24 14:18

不敵小米、華為等廠商競爭 Fitbit傳準備對外出售

2019-09-24 08:40

10/23正式亮相 富士預告新相機X-Pro 3將可模擬傳統底片機使用情境

2019-09-24 08:33

蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

2019-09-24 08:20

影音娛樂一盒全包！凱擘推A1平台 整合愛奇藝、智慧家庭服務

2019-09-23 17:37

凱擘「A1」平台 搶智慧家庭商機

2019-09-23 14:37

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

華為推出新款智慧手錶Watch GT 2，加入支援水下運動與睡眠品質追蹤

2019-09-20 12:40

華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15
看更多

熱門文章

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

不敵少子化廢校18年 「返校」拍攝地點原來在這？

2019-09-26 16:34

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠

2019-09-26 16:49

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

提早退休住哪好？這10個城市條件最佳

2019-09-26 16:53

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09

周玉蔻指馬英九收錢賠180萬 吳子嘉被告仍想少賠一點

2019-09-26 12:45

我出席聯合國是重大外交突破？ 前外交官：吹破牛皮

2019-09-27 07:43

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top