親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

專題／拚了19年引退 彭政閔：我本來夢想打20年棒球

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24楊又肇

在稍早舉辦的硬體發表活動中，亞馬遜以旗下Alexa數位助理服務為中心，宣布推出一系列的智慧硬體產品，其中包含更新升級的Echo系列智慧喇叭、智慧顯示器，另外也將Alexa數位助理服務帶到更多物聯網裝置，另外也推出旗下整合Alexa數位助理服務的智慧眼鏡、智慧指環，以及導入Bose旗下主動降噪技術的真無線耳機。

分享

除了今年同樣透過大型展會活動推廣Alexa數位助理服務應用體驗，亞馬遜在此次硬體發表活動中更是宣布推出一系列整合Alexa數位助理服務產品，期望能讓Alexa數位助理服務應用落實在更多使用情境。

智慧喇叭

此次更新的Echo系列智慧喇叭，新款Echo同樣採用外層布料設計，並且藉由增加釹磁鐵驅動單體與3吋低音擴音元件設計，讓整體輸出音質有所提昇，建議售價則同樣為99美元，預計從即日起開放預購。

分享

配近期智慧喇叭造成隱私考量問題，亞馬遜更在新版Alexa數位助理服務增加可選擇3個月，或18個月後自動刪除記錄聲音檔案選項。另外，亞馬遜也宣布推出藉由神經網路文字轉語音 (Neural TTS)技術的收費功能，讓使用者支付0.99美元即可讓Alexa以名人聲音進行對話，首波提供選項將是演出「神盾局局長」等角色的山謬傑克森 (Samuel Jackson)口語聲音。

至於此次更新的新款Echo Dot，則是在外觀增加數位時鐘顯示功能，另外也能顯示當下溫度，並且支援防貪睡鬧鐘功能，本身也同樣搭載Alexa數位助理服務，建議售價則為60美元，同樣從即日起開放預購。

分享

推出新款Echo Dot的同時，亞馬遜也宣布推出針對小孩使用需求推出新款彩虹配色設計的Echo Dot，另外也加入名為FreeTime的功能，讓家長能透過Echo或Echo Dot管理小孩在家透過網路觀看影音內容，或是過濾視訊對話對象等。

分享

另外，亞馬遜則是在Echo Show系列增加8吋選項，其餘功能則與先前推出版本相同，除了搭載Alexa數位助理服務，更可藉由顯示螢幕呈現直觀內容，或是讓使用者觀看影音、進行視訊對話等。而此次推出的8吋版本，則是在外型上與先前推出的5吋版本相似，同樣具備相機物理遮蔽機構設計，建議售價則是129.99美元。

分享

而這次新增加的Echo Studio，則是強調具備輸出杜比全景聲音效功能，並且能主動分析環境聲音，進而透過內部左右及頂端擴音元件，以及獨立高音擴音元件與5.25吋低音元件產生更好因場表現，甚至可對應近期亞馬遜推出的無損串流音樂服務播放，建議售價則為199.99美元。

分享

物聯網設備

在結合Alexa數位助理服務的物聯網裝置部分，亞馬遜分別推出名為Echo Glow、建議售價為30美元的智慧夜燈，支援隨著音樂節奏改變燈光顏色，或是提供適合夜間啟用的營火模式，另外則是推出新款增加對流式烤箱、氣炸鍋與食物保溫功能的新款微波爐，同樣支援Alexa數位助理服務連動，建議售價則是250美元，購買時會額外加贈一組Echo Dot，讓使用者能透過Echo Dot與微波爐進行連動操作。

分享

分享

針對先前收購的Eero，亞馬遜此次則是推出尺寸更大、支援雙頻Wi-Fi，並且整合Alexa數位助理服務的Mesh Wi-Fi路由器，強調10分鐘時間內即可完成所有設定，而單一組價格為99美元，一次購買三組售價則為249美元。

分享

而先前推出具備Alexa數位助理服務的智慧插座Echo Flex將以24.99美元價格開放預購，而由亞馬遜收購的Ring旗下新款Stick Up Cam，則將以99.99美元價格預購。

分享

分享

穿戴裝置

最後在穿戴裝置部分，亞馬遜則是推出智慧眼鏡Echo Frames、智慧指環Echo Loop，前者可讓使用者當做一般眼鏡配戴，並且透過聲控方式與Alexa數位助理服務互動，但不具備擴增實境功能，後者則是以鈦金屬製作，並且透過指環本身震動，以及將指環放在耳朵旁聆聽方式，藉此與內建Alexa數位助理服務互動。建議售價則分別為179.99美元，以及129.99美元。

分享

分享

分享

由亞馬遜推出的真無線耳機Echo Buds，則是加入與Bose合作的主動降噪技術，單次充電約可維持5小時電力續航時間，配合充電收納盒則可讓使用時間延長至20小時，建議售價為130美元，預計從即日起開放預購。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網Alexa數位助理亞馬遜

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59

Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

2019-09-27 10:59

Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

2019-09-27 10:56

Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

2019-09-27 10:55

真無線藍芽耳機掀戰火 對決蘋果

2019-09-26 14:36

亞馬遜數位助理 用影像識別協助盲人分辨物品

2019-09-26 13:36

以上古神劍為名 阿里巴巴打造旗下首款人工智慧晶片「含光」

2019-09-26 13:30

亞馬遜發表多項新品 智慧語音助理Alexa走出戶外

2019-09-26 11:09

高通布局智慧表的版圖有成 市占超過95％

2019-09-26 10:53

Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

2019-09-25 14:12

消費者技術協會提出8K電視產品規格認證標章 明年正式啟用

2019-09-25 14:05

Razer更新17吋Blade Pro 換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

2019-09-25 13:27

網站爆料指出 Google將推出新款筆電Pixelbook Go

2019-09-25 13:25

為何大家都戴AirPods？ 網友大推這個「超強功能」

2019-09-24 17:03

影音串流激戰 終端裝置競爭開打

2019-09-24 14:19

筆電雙A推新品 Q4添柴火

2019-09-24 14:18

不敵小米、華為等廠商競爭 Fitbit傳準備對外出售

2019-09-24 08:40

10/23正式亮相 富士預告新相機X-Pro 3將可模擬傳統底片機使用情境

2019-09-24 08:33

蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

2019-09-24 08:20

影音娛樂一盒全包！凱擘推A1平台 整合愛奇藝、智慧家庭服務

2019-09-23 17:37

凱擘「A1」平台 搶智慧家庭商機

2019-09-23 14:37

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

華為推出新款智慧手錶Watch GT 2，加入支援水下運動與睡眠品質追蹤

2019-09-20 12:40

華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15
看更多

熱門文章

iPhone換機超簡單 這樣做連LINE對話記錄都全部複製貼上

2019-09-27 00:10

狂！DxOMark攝影評測 華為Mate 30 Pro打破世界最高分

2019-09-26 21:14

隱藏在iPhone 11 Pro裡的拍照密技 名攝影師Austin Mann告訴你

2019-09-26 16:13

三星發表4370萬畫素相機感光元件 比迴紋針前端還小！

2019-09-26 17:26

維修沒裝原廠螢幕？ iPhone 11系列可以跳出警告

2019-09-26 19:30

真無線藍芽耳機掀戰火 對決蘋果

2019-09-26 14:36

iPhone 11夜幕綠太搶手 通路估國慶前都缺貨

2019-09-27 10:39

iPhone從60公尺高空摔落 1年後意外尋回竟還能用

2019-09-26 18:10

定位綠牌輕型車款、使用單顆電池就能動的Gogoro VIVA登場

2019-09-26 17:30

5G網路技術如何推動城市交通、產線生產，甚至改變現有運算模式？

2019-09-26 13:45

我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19

新版tvOS 13更新 讓Apple TV也能使用Apple Arcade遊戲訂閱服務

2019-09-26 13:31

避開美國禁令影響 Arm、高通期望持續與華為合作

2019-09-26 13:30

以上古神劍為名 阿里巴巴打造旗下首款人工智慧晶片「含光」

2019-09-26 13:30

與甲骨文攜手混合雲戰略合作 VMware完成與市場主流公有雲合作

2019-09-26 13:44

Seagate再次針對PS4打造外接遊戲硬碟 採相同外觀元素設計

2019-09-26 13:36

因應Sony永續發展目標 下一款PlayStation主機將會更加「環保」

2019-09-26 13:39

《死亡擱淺》將推出同捆遊戲主機組 以黑色掌印、嬰兒作為視覺設計

2019-09-26 13:36

亞馬遜數位助理 用影像識別協助盲人分辨物品

2019-09-26 13:36

鯊魚鰭再現！ OPPO Reno 2、Reno 2 Z預計10月中在台銷售

2019-09-27 10:56

高通：未來網路連接不能僅仰賴5G網路技術

2019-09-27 11:41

基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59

亞馬遜提出長距離物聯網技術 並同步推出狗用追蹤標籤Fetch

2019-09-27 11:24

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

2019-09-27 10:59

Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

2019-09-27 10:56

Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

2019-09-27 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top