亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

在稍早舉辦的硬體發表活動中，亞馬遜以旗下Alexa數位助理服務為中心，宣布推出一系列的智慧硬體產品，其中包含更新升級的Echo系列智慧喇叭、智慧顯示器，另外也將Alexa數位助理服務帶到更多物聯網裝置，另外也推出旗下整合Alexa數位助理服務的智慧眼鏡、智慧指環，以及導入Bose旗下主動降噪技術的真無線耳機。

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除了今年同樣透過大型展會活動推廣Alexa數位助理服務應用體驗，亞馬遜在此次硬體發表活動中更是宣布推出一系列整合Alexa數位助理服務產品，期望能讓Alexa數位助理服務應用落實在更多使用情境。

智慧喇叭

此次更新的Echo系列智慧喇叭，新款Echo同樣採用外層布料設計，並且藉由增加釹磁鐵驅動單體與3吋低音擴音元件設計，讓整體輸出音質有所提昇，建議售價則同樣為99美元，預計從即日起開放預購。

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配近期智慧喇叭造成隱私考量問題，亞馬遜更在新版Alexa數位助理服務增加可選擇3個月，或18個月後自動刪除記錄聲音檔案選項。另外，亞馬遜也宣布推出藉由神經網路文字轉語音 (Neural TTS)技術的收費功能，讓使用者支付0.99美元即可讓Alexa以名人聲音進行對話，首波提供選項將是演出「神盾局局長」等角色的山謬傑克森 (Samuel Jackson)口語聲音。

至於此次更新的新款Echo Dot，則是在外觀增加數位時鐘顯示功能，另外也能顯示當下溫度，並且支援防貪睡鬧鐘功能，本身也同樣搭載Alexa數位助理服務，建議售價則為60美元，同樣從即日起開放預購。

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推出新款Echo Dot的同時，亞馬遜也宣布推出針對小孩使用需求推出新款彩虹配色設計的Echo Dot，另外也加入名為FreeTime的功能，讓家長能透過Echo或Echo Dot管理小孩在家透過網路觀看影音內容，或是過濾視訊對話對象等。

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另外，亞馬遜則是在Echo Show系列增加8吋選項，其餘功能則與先前推出版本相同，除了搭載Alexa數位助理服務，更可藉由顯示螢幕呈現直觀內容，或是讓使用者觀看影音、進行視訊對話等。而此次推出的8吋版本，則是在外型上與先前推出的5吋版本相似，同樣具備相機物理遮蔽機構設計，建議售價則是129.99美元。

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而這次新增加的Echo Studio，則是強調具備輸出杜比全景聲音效功能，並且能主動分析環境聲音，進而透過內部左右及頂端擴音元件，以及獨立高音擴音元件與5.25吋低音元件產生更好因場表現，甚至可對應近期亞馬遜推出的無損串流音樂服務播放，建議售價則為199.99美元。

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物聯網設備

在結合Alexa數位助理服務的物聯網裝置部分，亞馬遜分別推出名為Echo Glow、建議售價為30美元的智慧夜燈，支援隨著音樂節奏改變燈光顏色，或是提供適合夜間啟用的營火模式，另外則是推出新款增加對流式烤箱、氣炸鍋與食物保溫功能的新款微波爐，同樣支援Alexa數位助理服務連動，建議售價則是250美元，購買時會額外加贈一組Echo Dot，讓使用者能透過Echo Dot與微波爐進行連動操作。

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針對先前收購的Eero，亞馬遜此次則是推出尺寸更大、支援雙頻Wi-Fi，並且整合Alexa數位助理服務的Mesh Wi-Fi路由器，強調10分鐘時間內即可完成所有設定，而單一組價格為99美元，一次購買三組售價則為249美元。

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而先前推出具備Alexa數位助理服務的智慧插座Echo Flex將以24.99美元價格開放預購，而由亞馬遜收購的Ring旗下新款Stick Up Cam，則將以99.99美元價格預購。

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穿戴裝置

最後在穿戴裝置部分，亞馬遜則是推出智慧眼鏡Echo Frames、智慧指環Echo Loop，前者可讓使用者當做一般眼鏡配戴，並且透過聲控方式與Alexa數位助理服務互動，但不具備擴增實境功能，後者則是以鈦金屬製作，並且透過指環本身震動，以及將指環放在耳朵旁聆聽方式，藉此與內建Alexa數位助理服務互動。建議售價則分別為179.99美元，以及129.99美元。

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由亞馬遜推出的真無線耳機Echo Buds，則是加入與Bose合作的主動降噪技術，單次充電約可維持5小時電力續航時間，配合充電收納盒則可讓使用時間延長至20小時，建議售價為130美元，預計從即日起開放預購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》