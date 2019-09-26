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我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19INSIDE

詢問 Alexa 天氣情況時，如果它用大明星的聲音回應你，你喜歡嗎？

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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智慧語音助理聲音通常聽來平板、單調，但亞馬遜則嘗試讓語音助理有不同聲音形象。根據 Mashable 報導，本週三亞馬遜透露，將大幅更新智慧語音助理內容，包括：把曾演出《星際大戰》系列電影的美國知名男星 Samuel Leroy Jackson 的聲音加進去。

以為亞馬遜只是請這位男星錄製罐頭聲音嗎？那就小看了！亞馬遜將採用類神經文字轉語音技術（neural text-to-speech）來擬真 Samuel Leroy Jackson 的聲音，雖然沒有公佈時間表，但亞馬遜預計在今年推出 Samuel Leroy Jackson 版本的 Alexa 角色，而在 2019年購買的使用者，將能以 0.99 美元優惠價購入。影片請見：

有趣的是，亞馬遜還同時提供「聽起來顯然就是 Samuel Leroy Jackson 聲音」以及「聽起來不明顯」的兩種版本。同時，宣布將於明年推出能理解聲音變化的深度學習模型，如果跟智慧語音助理講話時聲音聽來很沮喪，Alexa 就會辨識出來。

亞馬遜也為 Alexa 新增一些功能，以強化智慧語音助理使用效率。例如：使用者可以說：「Alexa，你聽到了什麼？」（Alexa, tell me what you heard）Alexa 就會覆誦你剛剛提出的指令；或是說：「Alexa，你為何這樣做？」（Alexa, why did you do that?）Alexa就會解釋近期的回覆情況。

此外，亞馬遜也在 Privacy Hub 內建自動刪除功能，將根據使用者需求，自動清除三個月或超過 18 個月以上的語音紀錄內容。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alexa亞馬遜語音助理

INSIDE

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