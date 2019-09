我的助理是大明星?亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

詢問 Alexa 天氣情況時,如果它用大明星的聲音回應你,你喜歡嗎?

智慧語音助理聲音通常聽來平板、單調,但亞馬遜則嘗試讓語音助理有不同聲音形象。根據 Mashable 報導,本週三亞馬遜透露,將大幅更新智慧語音助理內容,包括:把曾演出《星際大戰》系列電影的美國知名男星 Samuel Leroy Jackson 的聲音加進去。

以為亞馬遜只是請這位男星錄製罐頭聲音嗎?那就小看了!亞馬遜將採用類神經文字轉語音技術(neural text-to-speech)來擬真 Samuel Leroy Jackson 的聲音,雖然沒有公佈時間表,但亞馬遜預計在今年推出 Samuel Leroy Jackson 版本的 Alexa 角色,而在 2019年購買的使用者,將能以 0.99 美元優惠價購入。影片請見:

有趣的是,亞馬遜還同時提供「聽起來顯然就是 Samuel Leroy Jackson 聲音」以及「聽起來不明顯」的兩種版本。同時,宣布將於明年推出能理解聲音變化的深度學習模型,如果跟智慧語音助理講話時聲音聽來很沮喪,Alexa 就會辨識出來。

亞馬遜也為 Alexa 新增一些功能,以強化智慧語音助理使用效率。例如:使用者可以說:「Alexa,你聽到了什麼?」(Alexa, tell me what you heard)Alexa 就會覆誦你剛剛提出的指令;或是說:「Alexa,你為何這樣做?」(Alexa, why did you do that?)Alexa就會解釋近期的回覆情況。

此外,亞馬遜也在 Privacy Hub 內建自動刪除功能,將根據使用者需求,自動清除三個月或超過 18 個月以上的語音紀錄內容。

《本文作者Heemie,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》