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以上古神劍為名 阿里巴巴打造旗下首款人工智慧晶片「含光」

2019-09-26 13:30楊又肇

去年宣布將自行打造人工智慧處理器，並且成立平頭哥半導體有限公司之後，阿里巴巴稍早於杭州雲棲大會2019活動上，正式宣佈推出旗下首款人工智慧晶片「含光800」。

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根據阿里巴巴說明，「含光800」將是一款高效能神經網路晶片，強調分類10億張圖片只需5分鐘，目前已經應用在阿里巴巴內部，主要用於旗下淘寶在內電商平台，分別對應產品搜尋、自動翻譯、個人化產品推薦、廣告，以及智慧客戶服務等算力需求。

在此之前，阿里巴巴已經藉由旗下平頭哥半導體有限公司打造RISC-V架構晶片「玄鐵910」，以及SoC單晶片平台「無劍」，而此次推出的「含光800」更取名自中國上古三大神劍之一，以此描述「含光800」所提供運算能力。

而藉由ResNet-50測試結果，「含光800」單晶片效能最高可達78563 IPS (Images per second)，同時每瓦效能可達500 IPS，若以過往透過40張GPU進行加速情況，仍須花費1小時左右時間，才能將10億張圖片進行識別分類，換成4組「含光800」則可在短短5分鐘內完成運算，甚至運作回應時間也原本的300ms縮減為150ms。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

阿里巴巴半導體處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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