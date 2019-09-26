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亞馬遜數位助理 用影像識別協助盲人分辨物品

2019-09-26 13:36楊又肇

亞馬遜稍早針對旗下Alexa數位助理增加一項名為「Show and Tell」的技能，讓搭配視訊鏡頭的Echo Show可以透過影像識別方式識別日常用品或廚房食材，讓視障者能藉此判斷手上拿持物品細節。

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目前此項功能先在美國境內推行，同時僅開放具備視訊鏡頭設計的Echo Show提供使用，原因是基於此項功能必須配合鏡頭拍攝識別影像，系統才能進一步做分析判斷。

而使用者僅需把手上拿持物品讓Echo Show的視訊鏡頭拍攝，並且詢問Alexa數位助理，即可透過影像識別方式進行判斷，並且透過口語形式告知使用者。

依照Alexa for Everyone負責人Sarah Caplener說明，「Show and Tell」技能的設計，源自盲人、弱視者等視障族群反饋意見，希望能藉由Alexa數位助理服務，配合影像識別方式協助視障族群使用者能更容易判斷物品細節。

此項功能應用未來或許不僅可協助視障者判斷物品細節，更能讓使用者更容易知曉特定物品使用方式，例如透過掃描食材查詢如何烹煮，甚至可能加入判斷食物是否過期，或是可告知使用者哪些食材應該如何存放等。

類似應用，微軟先前也曾透過內部團隊打造一款可協助盲人判斷前方景象的智慧眼鏡，將能透過眼鏡上的攝影鏡頭進行拍攝，並且讓眼鏡能配合連線運作，進而透過聲音提示將眼前景象描述給配戴者知曉，使其也能彷若看見前方景象般了解當下所處場景。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

視障數位助理亞馬遜

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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