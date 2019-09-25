Razer更新17吋Blade Pro，換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

Razer在今年更新符合Intel Project Athena設計，並且換上Ice Lake處理器的13.3吋Blade Stealth之後，稍早又宣布更新17.3吋規格的Blade Pro，其中換上120Hz更新率、以6mm窄邊框設計的4K螢幕，並且換上Intel採六核心設計的Comet Lake處理器規格。

作為Razer高階筆電機種，Blade Pro 17採用Intel Core i7-9750H六核心處理器，搭配內建8GB GDDR6顯示記憶體的NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯示卡，並且搭載16GB (8GB x 2) DDR4 2667MHz雙通道記憶體，以及1TB PCIe NVMe SSD，另外保留一組M.2 SSD插槽。

連接埠則包含三組USB 3.2 Gen 2的USB-A連接埠，以及一組同為USB 3.2 Gen 2的USB-C連接埠，另外也包含一組織元Intel Thunderbolt 3的USB-C連接埠，另外則內建對應2.5Gb傳輸頻寬的RJ-45網路連接埠，以及Intel Wireless-AX200 Wi-Fi模組，以及藍牙5.0連接功能，4K螢幕上也配置一組720P畫質的視訊鏡頭。

而外觀則與先前推出版本沒有太大差異，同樣搭載Razer Chroma多彩燈效與自定按鍵與背光功能，電池則採用70.5 Whr規格，至於建議售價則從3699美元起跳，目前已經在美國與中國市場開放銷售，而英國與德國地區則預計在今年第四季開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》