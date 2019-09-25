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消費者技術協會提出8K電視產品規格認證標章 明年正式啟用

2019-09-25 14:05楊又肇

消費者技術協會 (CTA,Consumer Technology Association)稍早針對8K電視產品制定認證標準，同時也宣布啟用符合8K Ultra HD標準的正式認證標章。

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就消費者技術協會所制定8K電視產品規格，將包含具備7680 x 4320以上解析度、10位元色彩顯示能力，並且支援24fps、30fps，或60fps以上的畫面更新率，另外也必須符合支援HDR與HDCP 2.2版本以後的數位內容保護機制。

同時，消費者技術協會更要求符合8K Ultra HD標準的電視產品，必須具備可將任何解析度規格影片以升頻方式達成8K解析度播放效果，藉此加速推廣8K電視產品實用性，而不像過去推動4K電視產品時，仍因多數內容無法符合4K解析度標準，造成4K機種縱使在市場有明顯銷售表現，內容部分卻難以跟上發展腳步的情況。

因此未來消費者在採購8K電視產品時，將能確保使用內容也能符合8K解析度表現，而不會讓8K電視空有硬體規格，卻沒有合適內容可以使用的問題發生。

不過，即便目前諸如三星、夏普在內電視業者已經開始藉由人工智慧等升頻技術，讓現有2K、4K內容可以「升級」至8K畫質，市場業者也應該積極投入原生8K解析度規格的內容製作，如此才能讓8K解析度市場生態可以健全發展。

由消費者技術協會制定8K電視產品標準與認證標章將從2020年1月1日正式啟用，預期明年開始推行的8K電視產品都能以此認證標章作為識別，而不會讓消費者購買僅標榜支援8K內容播放的電視產品。

而在消費者技術協會提出8K電視產品標準與認證標章之前，由三星、Panasonic、海信、TCL、Intel在內推動8K顯示技術應用業者組成的8K協會，已經針對消費類型的8K電視產品提出效能規格標準，其中包含規範螢幕解析度需達7680 x 4320，同時對應畫面更新率必須支援24fps、30fps或60fps，同時最高峰值顯示亮度要在600 nits以上，另外也必須支援HDMI 2.1與HEVC編碼播放功能。

除此之外，8K協會同時也提出可在8K影像顯示色彩位元、顏色採樣，以及解析度、峰值亮度、顯示色域進行細部調整，而是否支援HDR與更多解碼播放功能也能因應廠商產品需求加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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