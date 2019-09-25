親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

2019-09-25 14:12楊又肇

先前Intel已經證實將會持續沿用相對成熟的14nm製程技術，而就Hardwareluxx網站整理近期Intel製程技術相關消息，預期要等到代號Tiger Lake的處理器產品設計，才會讓筆電及桌機處理器全數以10bnm製程打造，而預期要等到2022年才會順利進入7nm製程。

分享

即便AMD、三星、Qualcomm、蘋果、華為在內廠商已經先後進入7nm製程設計應用發展，但Intel顯然對於製程技術進展並不著急，並且強調製程以外技術如架構設計、各部元件整合應用成效，認為如此才能讓處理器能有更大效能發揮，而非僅只執著於製程技術下探。

因此採14nm製程技術設計的Skylake架構，不僅仍應用在今年更新的Comet Lake處理器，更計畫用於下一款Rocket Lake處理器產品。

但事實上就Intel的說法，確實僅只是在製程技術下探病沒有辦法帶來更大效能成長，即便製程技術能順利下探，藉由更少電力驅動更多電晶體所產生運算效能，因然會隨著製程下探瓶頸而有限制。

類似說法，包含近期台積電在台灣SEMICON期間說明，而諸如Qualcomm、NVIDIA也認為即便製程技術下探有利於處理器效能提昇，但配合架構等技術整合發展卻更加重要，畢竟在製程技術下探仍有物理極限的情況，並不可能完全僅仰賴製程技術精進。

Intel的10nm製程將趨於穩定

就Intel接下來的處理器產品發展，預期在2020年至2022年推行、同為10nm製程打造的Tiger Lake處理器產品，將會導入全新Willow Cove架構設計，並且換上Gen12整合式顯示卡，顯示Sunny Cove架構與Gen11整合式顯示卡設計，僅應用在今年推出的Ice Lake處理器產品。

至於預計在2021年至2022年推行的Alder Lake處理器依舊會維持10nm製程，但還無法確認預計採用架構與內建整合式顯示卡設計，但有可能作為過渡時期推行產品，接下來將會在2022年推行以7nm製程設計的Meteor Lake處理器。

而從Tiger Lake處理器開始，Intel將會讓筆電處理器與桌機處理器均維持採用相同製程技術，甚至到Meteor Lake處理器發展階段也會維持相同7nm製程技術，不會像今年甚至在筆電產品區分10nm製程的Ice Lake處理器，以及14nm製程技術設計的Comet Lake處理器，甚至在桌機處理器產品仍維持14nm製程設計。

另外，在伺服器產品發展方面，Intel已經在今年推出以14nm製程、Skylake架構打造的Cascade Lake處理器，預計2020年推出的Cooper Lake處理器也將維持相同設計，但預計另外推出以10nm製程、Sunny Cove架構設計的Ice Lake處理器。

預計在2021年之後，Intel將會推出採10nm製程、Willow Cove架構設計的Sapphire Raids處理器，並且在2022年推出以7nm製程打造的Granti Rapids處理器，將會換上Golden Cove架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

消費者技術協會提出8K電視產品規格認證標章 明年正式啟用

2019-09-25 14:05

Razer更新17吋Blade Pro，換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

2019-09-25 13:27

網站爆料指出 Google將推出新款筆電Pixelbook Go

2019-09-25 13:25

為何大家都戴AirPods？ 網友大推這個「超強功能」

2019-09-24 17:03

影音串流激戰 終端裝置競爭開打

2019-09-24 14:19

筆電雙A推新品 Q4添柴火

2019-09-24 14:18

不敵小米、華為等廠商競爭 Fitbit傳準備對外出售

2019-09-24 08:40

10/23正式亮相 富士預告新相機X-Pro 3將可模擬傳統底片機使用情境

2019-09-24 08:33

蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

2019-09-24 08:20

影音娛樂一盒全包！凱擘推A1平台 整合愛奇藝、智慧家庭服務

2019-09-23 17:37

凱擘「A1」平台 搶智慧家庭商機

2019-09-23 14:37

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

華為推出新款智慧手錶Watch GT 2，加入支援水下運動與睡眠品質追蹤

2019-09-20 12:40

華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15

懶人救星！遠傳愛講智慧音箱搭指定方案 0元升級聲控家電

2019-09-17 13:09

Motorola於印度推出電視產品 以Motorola TV為稱

2019-09-17 08:28

微軟預期在10月公布 首款15吋設計Surface Laptop

2019-09-16 13:07

全新6鏡頭VR裝置HTC VIVE Cosmos 預購送1年遊戲玩到飽

2019-09-15 12:44

富士更新入門無反機種X-A7，標榜能以有線方式與手機連接

2019-09-15 11:57

亞馬遜計畫在9/25公布諸多Alexa應用相關產品

2019-09-15 11:57

iPhone 11亮相 電信業者開放預約登記搶客

2019-09-11 10:16

搶新iPhone 台灣之星開放預留資料

2019-09-11 09:58

新iPhone 20日開賣 遠傳今早11點開放登記

2019-09-11 08:56

小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08

30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

2019-09-09 21:00

搶攻果粉！Apple官方配件 超商買得到

2019-09-09 14:35
看更多

熱門文章

為何大家都戴AirPods？ 網友大推這個「超強功能」

2019-09-24 17:03

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

2019-09-25 11:18

iPhone 11「發燙+訊號差」 用戶買到暖暖包？原因揭曉

2019-09-24 16:40

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

iPhone 11夜拍實測 鏡頭曜光明顯、超廣角畫質待進步

2019-09-24 22:17

Google Pixel 4消息又外流！售價比當初Pixel 3便宜

2019-09-24 18:29

小米環繞屏概念手機亮相 正面、側面、背面全是螢幕

2019-09-24 17:16

iPhone 11拆解！電池比iPhone XR小 容量卻多7％

2019-09-24 15:12

影／iPhone 11 Pro極限測試！正背面皆強悍 弱點在這塊

2019-09-24 17:34

小米發布最貴手機 MIX Alpha售8.8萬

2019-09-24 19:26

藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

限時3天！ShopBack X APPLE官網獨家加碼5%現金回饋

2019-09-24 16:06

雷軍揭曉5G手機定價 小米9 Pro售價1.6萬起

2019-09-24 18:06

iPhone新機掀買氣 生活市集打出AirPods 2「限時優惠」

2019-09-24 15:49

臉書與特斯拉創辦人都在研究讀心術 「科技洗腦」恐成真？

2019-09-24 15:40

電信祭優惠搶客 限定資費、iPhone XR降價通通有

2019-09-25 12:48

小米MIX Alpha是一款以螢幕環繞機身設計的手機

2019-09-24 19:16

消費者傾向低價型號 iPhone平均銷售價格量料將下滑

2019-09-25 10:38

螢幕顯示佔比提高為97% 小米推出全新全面屏電視Pro

2019-09-24 19:16

卡位電商雙11商機 遠傳攜蝦皮購物推499吃到飽

2019-09-24 15:38

realme XT在中國市場更名realme X2，換上升級款處理器與相機規格

2019-09-24 19:15

「高速公路1968」App 推出服務區尋車服務

2019-09-24 17:47

網站爆料指出 Google將推出新款筆電Pixelbook Go

2019-09-25 13:25

臉書砸5億美元收購新創公司 研發意念控制電腦

2019-09-24 15:33

入門價格更低的小米9 Pro 5G揭曉 外型、重量與小米9沒太大差異

2019-09-24 19:15

Google正式推出Play Pass訂閱服務 主打收錄遊戲、app用到飽

2019-09-24 19:15

歐盟最高法院裁決 Google無須擴大執行被遺忘權

2019-09-24 22:18

動手玩／換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max

2019-09-25 14:21

iPhone 11系列夯 台灣大三成申辦戶選用手機保險專案

2019-09-25 14:34

iPhone 11實機拆解 功能應用略遜於iPhone 11 Pro系列

2019-09-25 13:34

Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

2019-09-25 14:12

Razer更新17吋Blade Pro，換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

2019-09-25 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top