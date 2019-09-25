Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

先前Intel已經證實將會持續沿用相對成熟的14nm製程技術，而就Hardwareluxx網站整理近期Intel製程技術相關消息，預期要等到代號Tiger Lake的處理器產品設計，才會讓筆電及桌機處理器全數以10bnm製程打造，而預期要等到2022年才會順利進入7nm製程。

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即便AMD、三星、Qualcomm、蘋果、華為在內廠商已經先後進入7nm製程設計應用發展，但Intel顯然對於製程技術進展並不著急，並且強調製程以外技術如架構設計、各部元件整合應用成效，認為如此才能讓處理器能有更大效能發揮，而非僅只執著於製程技術下探。

因此採14nm製程技術設計的Skylake架構，不僅仍應用在今年更新的Comet Lake處理器，更計畫用於下一款Rocket Lake處理器產品。

但事實上就Intel的說法，確實僅只是在製程技術下探病沒有辦法帶來更大效能成長，即便製程技術能順利下探，藉由更少電力驅動更多電晶體所產生運算效能，因然會隨著製程下探瓶頸而有限制。

類似說法，包含近期台積電在台灣SEMICON期間說明，而諸如Qualcomm、NVIDIA也認為即便製程技術下探有利於處理器效能提昇，但配合架構等技術整合發展卻更加重要，畢竟在製程技術下探仍有物理極限的情況，並不可能完全僅仰賴製程技術精進。

Intel的10nm製程將趨於穩定

就Intel接下來的處理器產品發展，預期在2020年至2022年推行、同為10nm製程打造的Tiger Lake處理器產品，將會導入全新Willow Cove架構設計，並且換上Gen12整合式顯示卡，顯示Sunny Cove架構與Gen11整合式顯示卡設計，僅應用在今年推出的Ice Lake處理器產品。

至於預計在2021年至2022年推行的Alder Lake處理器依舊會維持10nm製程，但還無法確認預計採用架構與內建整合式顯示卡設計，但有可能作為過渡時期推行產品，接下來將會在2022年推行以7nm製程設計的Meteor Lake處理器。

而從Tiger Lake處理器開始，Intel將會讓筆電處理器與桌機處理器均維持採用相同製程技術，甚至到Meteor Lake處理器發展階段也會維持相同7nm製程技術，不會像今年甚至在筆電產品區分10nm製程的Ice Lake處理器，以及14nm製程技術設計的Comet Lake處理器，甚至在桌機處理器產品仍維持14nm製程設計。

另外，在伺服器產品發展方面，Intel已經在今年推出以14nm製程、Skylake架構打造的Cascade Lake處理器，預計2020年推出的Cooper Lake處理器也將維持相同設計，但預計另外推出以10nm製程、Sunny Cove架構設計的Ice Lake處理器。

預計在2021年之後，Intel將會推出採10nm製程、Willow Cove架構設計的Sapphire Raids處理器，並且在2022年推出以7nm製程打造的Granti Rapids處理器，將會換上Golden Cove架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》