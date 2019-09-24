為何大家都戴AirPods？ 網友大推這個「超強功能」

2019-09-24 17:03 聯合新聞網 綜合報導



網友認為一副無線耳機要價5290元，令他買不下手，甚至懷疑為何路上一堆人戴著AirPods。報系資料照片／記者黃筱晴攝影 分享 facebook

擺脫耳機線糾纏！蘋果推出AirPods後，便掀起一股無線藍芽耳機熱潮，路上隨處可見民眾戴著AirPods趴趴走。日前，一名網友在PTT發文坦言，論及價格與實用性，一副無線耳機要價5290元，令他即使有錢也不會想買，甚至懷疑為何路上一堆人戴著AirPods。貼文一出便引起討論，網友紛紛點出AirPods的「超強功能」！

一名網友在PTT發文質疑「路上也太多人戴AirPods了吧？」，他表示無論是坐公車、搭捷運或是逛街，總能在路上看到許多人戴著蘋果推出的無線藍芽耳機。原PO也在文中坦言，「有鑒於AirPods的價格跟實用性，尤其是價格完全不親民」，一副耳機就要5290元，讓他有錢也不會特別想買，更一度懷疑「路上的有錢人是不是很多？」

貼文隨即引發熱議，網友一致贊同AirPods的最強優勢在於「通話的方便性」，「論實用性很高吧，光是講電話就屌打市面上某些知名的藍芽耳機了」、「我覺得很好用音質很棒啊，講電話很方便」、「AirPods本體是在它的mic」。網友也分享使用經驗，「在健身房用真的很方便耶」、「上次颱風我戴過，頭髮飛的跟瘋子一樣，但耳機很牢，有嚇到我」。

對於「路上很多人戴AirPods」一事，網友則認為「很多都假的啦」、「有一些便宜貨也做很像，一個幾百塊」、「雜牌很多好嗎？都長一樣啊！」，另外有些人則表示，「藍芽耳機都搞丟好幾個了，乖乖用回有線的」、「沒有線沒有安全感」、「好像蠻方便的，不過蘋果耳機我真的好不喜歡，塞耳朵不舒服」。