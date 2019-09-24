10/23正式亮相 富士預告新相機X-Pro 3將可模擬傳統底片機使用情境

富士稍早在東京涉谷舉辦的X Summit活動中，進一步透露X-Pro系列後繼機種X-Pro 3的設計細節，其中包含採用鈦金屬降低機身重量，並且區分黑色、深黑、深銀三款配色，另外更在機身可翻轉螢幕外側放上可模擬傳統底片影像的小型LED面板，用於取景的LCD面板反而要將可翻轉螢幕往外拉開才能使用。

分享 facebook

依照富士的說法，將取景用的LCD面板放置在可翻轉螢幕內側，主要是希望使用者能恢復相機原本使用模式，亦即透過機身上的觀景窗進行取景，而非習慣性地透過機身上的LCD面板。而將機身外側螢幕透過小型LED面板顯示傳統底片影像，藉此模擬底片機種使用模式，其實也別有一番風味。

同時，配合此次「復古」設計，富士也在X-Pro 3加入名為Classic Negative (經典底片)拍攝效果，將可模擬富士過去推出的Fujicolor Superia彩色底片拍攝效果，預計會在10月23日正式公布X-Pro 3時一併推出。

而此次將機身改為鈦金屬材質，除了可降低整體重量，同時也能兼顧耐用效果，而在深黑、深銀配色款式更提高表面抗刮設計，強調比起不鏽鋼具備10倍左右的抗刮效果。

另外，富士也針對此次X-Pro 3採用的光學、電子混合式觀景窗進行改善，將進一步提高清晰度與觀看視野，而在電子觀景窗部分也加強解析度、對比、亮度等調整，讓使用者能更方便取景拍攝。

一般時候會顯示底片影像 分享 facebook

除了模擬底片影像，外側LED面板還提供檢視拍攝設定參數功能 分享 facebook

必要時候可以將可翻轉螢幕拉開，透過內側LCD面板進行不同角度取景 分享 facebook

富士近年來推出的彩色底片 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》