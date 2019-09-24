親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

經國號變教練機…戰機魔改降級 蔡政府在想啥

退出聯合國後首見！川普聯合國演說 我駐紐約辦事處長出席

蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

2019-09-24 08:20楊又肇

關於蘋果傳聞中與Tile類似的定位標籤配件，型號有可能會是「B389」，而正式名稱或許會命名為Apple Tags，除了可以透過「尋找 (Find My)」功能以地圖顯示當前位置，更能透過擴增實境方式呈現物品所在地點，讓使用者能以更直觀方式尋找。

(圖擷取自MacRumors網站)
(圖擷取自MacRumors網站)
分享

雖然蘋果在秋季發表會上並未說明iPhone 11系列機種採用UWB (超寬頻)技術晶片U1實際用途，僅在後續說明預計在9月30日透過系統更新開放相關功能，讓使用者能透過更精準定位使用AirDrop功能，以利檔案傳遞分享更為精準。

但依照MacRumors網站取得標榜為未公開的iOS作業系統介面擷圖，則是透露蘋果計畫透過名為「B389」的配件，藉此發揮類似Tile的定位標籤功能，除了能讓使用者透過「Find My」功能確認貼上「B389」配件的物品所在位置，同時也能透過線上操作，使其發出聲響，以利確認物品所在之處。

從先前傳出消息，顯示「B389」僅只是一款具有蘋果品牌標誌的小尺寸配件，跟平常可能容易弄丟的鑰匙、錢包或背包等物件結合之後，即可透過「尋找」功能確認最後定位位置。另外，使用者也能設定安全區域範圍，讓物品在使用者距離一定範圍內時，不會隨意發出警報聲，避免系統誤判物品有遺失情況。

而透過擴增實境應用介面，更可讓使用者透過以虛擬氣球圖像標示的直觀方式，讓使用者能更容易尋找個人遺失物件。

不過，目前蘋果方面均未說明是否推出定位標籤配件，因此目前iPhone 11系列內建的U1晶片，顯然僅能先作為AirDrop精準定位傳送的輔助功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境品牌

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

影音娛樂一盒全包！凱擘推A1平台 整合愛奇藝、智慧家庭服務

2019-09-23 17:37

凱擘「A1」平台 搶智慧家庭商機

2019-09-23 14:37

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

華為推出新款智慧手錶Watch GT 2，加入支援水下運動與睡眠品質追蹤

2019-09-20 12:40

華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15

懶人救星！遠傳愛講智慧音箱搭指定方案 0元升級聲控家電

2019-09-17 13:09

Motorola於印度推出電視產品 以Motorola TV為稱

2019-09-17 08:28

微軟預期在10月公布 首款15吋設計Surface Laptop

2019-09-16 13:07

全新6鏡頭VR裝置HTC VIVE Cosmos 預購送1年遊戲玩到飽

2019-09-15 12:44

富士更新入門無反機種X-A7，標榜能以有線方式與手機連接

2019-09-15 11:57

亞馬遜計畫在9/25公布諸多Alexa應用相關產品

2019-09-15 11:57

iPhone 11亮相 電信業者開放預約登記搶客

2019-09-11 10:16

搶新iPhone 台灣之星開放預留資料

2019-09-11 09:58

新iPhone 20日開賣 遠傳今早11點開放登記

2019-09-11 08:56

小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08

30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

2019-09-09 21:00

搶攻果粉！Apple官方配件 超商買得到

2019-09-09 14:35

電子書夯！7吋防水閱讀器Kobo Libra H2O體驗更升級

2019-09-08 20:56

羅技更新辦公室滑鼠MX Master 3 新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys

2019-09-07 09:43

凱鈿DottedSign電子簽名服務，更方便管理多人簽署、進度追蹤

2019-09-06 13:46

華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46

Nikon預告投入全新全片幅旗艦機種D6開發流程

2019-09-06 13:45

2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

2019-09-06 13:44

傳Apple Watch增睡眠追蹤功能 還能睡前提醒充電

2019-09-04 22:01

開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02
看更多

熱門文章

iPhone 11拍出竹林風 網友分析：魔鬼藏在細節裡

2019-09-23 15:49

陸首批iPhone 11傳出發熱嚴重 遭酸買了一個「暖手寶」

2019-09-23 17:09

Xperia 5美型再進化 9月24日起預購送真無線耳機

2019-09-23 12:49

買iPhone 11螢幕卻換華為Logo 陸作家：精神上支持華為

2019-09-23 17:06

三星轉攻華為：比起「缺Google服務的手機」選三星卡好

2019-09-23 19:32

iPhone 11 Pro Max拆解 關鍵零組件供應商曝光

2019-09-23 11:36

雷軍：即將發布的小米9 Pro 所有版本都是5G

2019-09-23 11:31

這面一定要朝下！五步驟搞定iPhone 11系列玻璃保護貼

2019-09-23 21:05

惡意程式冒充知名廣告封鎖外掛 微軟等逾300網站受害

2019-09-23 21:46

iPhone 11保護殼耍花招 OtterBox結合泡泡騷 LifeProof變錢包

2019-09-23 16:57

台灣大iPhone 11系列銷量成長三成 資費1,399元最大宗

2019-09-23 17:52

減肥和整形業配列為18禁 Instagram阻擋未成年觀看

2019-09-23 22:23

凱擘「A1」平台 搶智慧家庭商機

2019-09-23 14:37

5G開台 NCC：最快明年中

2019-09-23 14:37

影音娛樂一盒全包！凱擘推A1平台 整合愛奇藝、智慧家庭服務

2019-09-23 17:37

老是逃避困難對話？ VR虛擬人類讓你練習如何開除員工

2019-09-23 16:54

華碩印度推ROG Phone II 攜手當地最大電商Flipkart

2019-09-23 19:37

投銀報告：消費者升級iPhone 11意願下滑 想等5G手機

2019-09-24 08:09

臉書10億美元收購心思操控的CTRL-Labs 將結合AR眼鏡

2019-09-24 08:20

亞馬遜過去曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix

2019-09-24 08:27

動眼看／對應iPhone 11系列的犀牛盾保護殼，同樣強調多彩、無毒且抗摔

2019-09-24 08:20

蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

2019-09-24 08:20

華為表示可能開放bootloader限制 讓Mate 30系列也能使用Google服務

2019-09-24 08:20

法院要求Steam服務平台上的數位版遊戲可自由交易轉讓

2019-09-24 08:20

Google針對再生能源投資20億美元 計畫產生1600MW電能

2019-09-24 08:20

iPhone 11 Pro Max拆解 並未看見反向無線充電、相機額外記憶體

2019-09-24 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top