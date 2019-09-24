蘋果傳聞中的定位標籤配件 或許能以AR方式進行尋找

關於蘋果傳聞中與Tile類似的定位標籤配件，型號有可能會是「B389」，而正式名稱或許會命名為Apple Tags，除了可以透過「尋找 (Find My)」功能以地圖顯示當前位置，更能透過擴增實境方式呈現物品所在地點，讓使用者能以更直觀方式尋找。

(圖擷取自MacRumors網站) 分享 facebook

雖然蘋果在秋季發表會上並未說明iPhone 11系列機種採用UWB (超寬頻)技術晶片U1實際用途，僅在後續說明預計在9月30日透過系統更新開放相關功能，讓使用者能透過更精準定位使用AirDrop功能，以利檔案傳遞分享更為精準。

但依照MacRumors網站取得標榜為未公開的iOS作業系統介面擷圖，則是透露蘋果計畫透過名為「B389」的配件，藉此發揮類似Tile的定位標籤功能，除了能讓使用者透過「Find My」功能確認貼上「B389」配件的物品所在位置，同時也能透過線上操作，使其發出聲響，以利確認物品所在之處。

從先前傳出消息，顯示「B389」僅只是一款具有蘋果品牌標誌的小尺寸配件，跟平常可能容易弄丟的鑰匙、錢包或背包等物件結合之後，即可透過「尋找」功能確認最後定位位置。另外，使用者也能設定安全區域範圍，讓物品在使用者距離一定範圍內時，不會隨意發出警報聲，避免系統誤判物品有遺失情況。

而透過擴增實境應用介面，更可讓使用者透過以虛擬氣球圖像標示的直觀方式，讓使用者能更容易尋找個人遺失物件。

不過，目前蘋果方面均未說明是否推出定位標籤配件，因此目前iPhone 11系列內建的U1晶片，顯然僅能先作為AirDrop精準定位傳送的輔助功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》