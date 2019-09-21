親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47楊又肇

Facebook在去年宣佈推出，並且在稍早開放加拿大銷售，更確認將在今年秋季進入歐洲市場銷售的智慧顯示器Portal，目前更宣佈推出以相框形式打造的新款Portal與Portal Mini，以及可連接電視使用的Portal TV，建議售價分別為179美元、129美元與149美元。

分享

相比去年推出的Portal外觀設計，Facebook此次更新版本採用更像相框外觀，讓使用者在平常時候能以數位相框形式使用。新款Portal採用解析度為1280 x 800的10吋螢幕，而Portal Mini則採用8吋設計，螢幕解析度一樣是1280 x 800，兩者均搭載Adaptive Display顯示技術，可依照當下環境光源調整螢幕亮度。

而針對用戶隱私安全，新款Portal可以透過實體按鍵將相機或麥克風關閉，或是可將兩者同時關閉，甚至也可以僅保留相機，或是麥克風功能。而跟去年推行版本比較，新版Portal不僅採用更簡潔外觀設計，更進一步透過兩組中高音喇叭與低音喇叭提昇聲音輸出表現。

分享

此次同步推出的Portal TV，外型上像是視訊攝影機，並且透過HDMI與電視裝置連接，而相比新款Portal與Portal Mini搭載114度超廣角攝影鏡頭，Portal TV則採用120度超廣角攝影鏡頭設計，並且搭載8組指向麥克風，強調比Portal搭載4組指向麥克風有更好收音表現。

Portal TV更額外搭載名為Watch Together的觀看功能，讓同樣使用Portal TV的人可在視訊對話過程中，一同觀看相同影片內容。另外，在隱私保護部分也同樣提供透過實體按鍵關閉攝影機、麥克風等功能。

分享

在推出新款Portal之後，去年隨著Portal+推出的Portal自然就會被新款設計取代，但大尺寸的Portal+依然會以249美元價格銷售。

除了在美國、加拿大上市銷售，新款Portal系列產品也確定將會在英國、法國、義大利、西班牙、澳洲與紐西蘭在內地區推出。

目前新款Portal、Portal Mini，以及Portal TV都將從即日起開放預訂，其中新款Portal與Portal Mini將會在10月15日出貨，而Portal TV則會在稍晚的11月5日推出，Google更推出購買任兩款智慧顯示器即可獲得50美元折扣。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影加拿大

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

華為推出新款智慧手錶Watch GT 2，加入支援水下運動與睡眠品質追蹤

2019-09-20 12:40

華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15

懶人救星！遠傳愛講智慧音箱搭指定方案 0元升級聲控家電

2019-09-17 13:09

Motorola於印度推出電視產品 以Motorola TV為稱

2019-09-17 08:28

微軟預期在10月公布 首款15吋設計Surface Laptop

2019-09-16 13:07

全新6鏡頭VR裝置HTC VIVE Cosmos 預購送1年遊戲玩到飽

2019-09-15 12:44

富士更新入門無反機種X-A7，標榜能以有線方式與手機連接

2019-09-15 11:57

亞馬遜計畫在9/25公布諸多Alexa應用相關產品

2019-09-15 11:57

iPhone 11亮相 電信業者開放預約登記搶客

2019-09-11 10:16

搶新iPhone 台灣之星開放預留資料

2019-09-11 09:58

新iPhone 20日開賣 遠傳今早11點開放登記

2019-09-11 08:56

小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08

30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

2019-09-09 21:00

搶攻果粉！Apple官方配件 超商買得到

2019-09-09 14:35

電子書夯！7吋防水閱讀器Kobo Libra H2O體驗更升級

2019-09-08 20:56

羅技更新辦公室滑鼠MX Master 3 新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys

2019-09-07 09:43

凱鈿DottedSign電子簽名服務，更方便管理多人簽署、進度追蹤

2019-09-06 13:46

華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46

Nikon預告投入全新全片幅旗艦機種D6開發流程

2019-09-06 13:45

2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

2019-09-06 13:44

傳Apple Watch增睡眠追蹤功能 還能睡前提醒充電

2019-09-04 22:01

開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02

首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

2019-09-04 09:34

Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系

2019-09-04 09:34

新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33
看更多

熱門文章

iPhone 11 Pro剛入手就摔出裂痕 網笑：全球首摔感覺如何？

2019-09-20 19:36

iPhone 11開賣 高階機種獨有這個秘密武器卻不宣傳

2019-09-20 15:12

iPhone 11電信三雄開賣 熱銷機型出爐

2019-09-20 21:37

iPhone 11雙機實測 達人：3鏡頭取景更方便

2019-09-20 20:49

外媒實測iPhone 11防水功能 整罐可樂淋上去也不怕

2019-09-20 21:00

iPhone 11熱 國泰產險搶推手機碎屏險

2019-09-20 16:17

中華電iPhone11全機型首賣日 這款最搶手

2019-09-20 17:59

亞太電信回饋iPhone 11預購前三名 萊爾富超商瘋狂免費掃貨1分鐘

2019-09-20 15:17

iPhone 11開賣現場 華為新機Mate 30意外成話題

2019-09-20 19:42

新iPhone摔壞好崩潰 國泰產險推「手機碎屏險」

2019-09-20 15:58

iPhone 11系列開賣！超狂果粉從中秋開始排隊

2019-09-20 18:31

iPhone 11系列內建Taptic Engine元件均以回收稀土打造

2019-09-21 13:47

打假新聞 LINE推「真相搜查線」限時活動

2019-09-20 16:44

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版，全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

小米進駐新光三越首店開幕 可充筆電的行動電源同步上市

2019-09-21 13:46

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

新版Steam遊戲收藏庫介面開放測試，讓玩家更容易挖掘想玩遊戲

2019-09-21 13:47

小米預告將推出螢幕顯示佔比超過100%的手機產品

2019-09-21 13:47

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

2019-09-21 13:47

亞馬遜進一步強化無卡交易，吸引更多消費者使用服務

2019-09-21 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top