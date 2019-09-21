Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

Facebook在去年宣佈推出，並且在稍早開放加拿大銷售，更確認將在今年秋季進入歐洲市場銷售的智慧顯示器Portal，目前更宣佈推出以相框形式打造的新款Portal與Portal Mini，以及可連接電視使用的Portal TV，建議售價分別為179美元、129美元與149美元。

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相比去年推出的Portal外觀設計，Facebook此次更新版本採用更像相框外觀，讓使用者在平常時候能以數位相框形式使用。新款Portal採用解析度為1280 x 800的10吋螢幕，而Portal Mini則採用8吋設計，螢幕解析度一樣是1280 x 800，兩者均搭載Adaptive Display顯示技術，可依照當下環境光源調整螢幕亮度。

而針對用戶隱私安全，新款Portal可以透過實體按鍵將相機或麥克風關閉，或是可將兩者同時關閉，甚至也可以僅保留相機，或是麥克風功能。而跟去年推行版本比較，新版Portal不僅採用更簡潔外觀設計，更進一步透過兩組中高音喇叭與低音喇叭提昇聲音輸出表現。

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此次同步推出的Portal TV，外型上像是視訊攝影機，並且透過HDMI與電視裝置連接，而相比新款Portal與Portal Mini搭載114度超廣角攝影鏡頭，Portal TV則採用120度超廣角攝影鏡頭設計，並且搭載8組指向麥克風，強調比Portal搭載4組指向麥克風有更好收音表現。

Portal TV更額外搭載名為Watch Together的觀看功能，讓同樣使用Portal TV的人可在視訊對話過程中，一同觀看相同影片內容。另外，在隱私保護部分也同樣提供透過實體按鍵關閉攝影機、麥克風等功能。

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在推出新款Portal之後，去年隨著Portal+推出的Portal自然就會被新款設計取代，但大尺寸的Portal+依然會以249美元價格銷售。

除了在美國、加拿大上市銷售，新款Portal系列產品也確定將會在英國、法國、義大利、西班牙、澳洲與紐西蘭在內地區推出。

目前新款Portal、Portal Mini，以及Portal TV都將從即日起開放預訂，其中新款Portal與Portal Mini將會在10月15日出貨，而Portal TV則會在稍晚的11月5日推出，Google更推出購買任兩款智慧顯示器即可獲得50美元折扣。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》