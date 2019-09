日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

日本星巴克計畫在9月25日推出內建FeliCa技術的TOUCH系列筆,讓使用者除了可以透過這隻筆書寫,還可以在星巴克店內感應消費。

在此之前,其實日本星巴克已經推出同樣具備FeliCa技術的儲值手機殼TOUCH The Cup,以及與BEAMS聯名推出的儲值掛飾TOUCH The Drip,以及同樣可儲值的小型手提袋TOUCH The Hug。而此次推出的新款TOUCH The Pen,則是以咖啡機水滴造型為發想設計,並且能書寫出咖啡棕色筆觸的手寫筆,本身同樣搭載FeliCa技術,讓使用者能以NFC近場感應方式在星巴克店內完成消費。

作為TOUCH系列第四款產品,不同先前必須透過抽選方式購買,此次推出的TOUCH The Pen只要在日本星巴克官網即可購買,分別提供黑色、銀色與白色三款設計,建議售價為4000日圓,大約為新台幣1300元左右,預計在9月25日開放銷售。

不過,由於對應星巴克本身支付系統,因此僅能應用在星巴克店內消費使用,而與手寫筆結合,主要是針對男性為主的上班族群打造,方便消費者直接將收放在胸口口袋的筆拿出,並且在交易設備上感應即可完成付費,無需特別從背包或手提包拿出錢包付款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》