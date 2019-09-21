日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

日本星巴克計畫在9月25日推出內建FeliCa技術的TOUCH系列筆，讓使用者除了可以透過這隻筆書寫，還可以在星巴克店內感應消費。

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在此之前，其實日本星巴克已經推出同樣具備FeliCa技術的儲值手機殼TOUCH The Cup，以及與BEAMS聯名推出的儲值掛飾TOUCH The Drip，以及同樣可儲值的小型手提袋TOUCH The Hug。而此次推出的新款TOUCH The Pen，則是以咖啡機水滴造型為發想設計，並且能書寫出咖啡棕色筆觸的手寫筆，本身同樣搭載FeliCa技術，讓使用者能以NFC近場感應方式在星巴克店內完成消費。

作為TOUCH系列第四款產品，不同先前必須透過抽選方式購買，此次推出的TOUCH The Pen只要在日本星巴克官網即可購買，分別提供黑色、銀色與白色三款設計，建議售價為4000日圓，大約為新台幣1300元左右，預計在9月25日開放銷售。

不過，由於對應星巴克本身支付系統，因此僅能應用在星巴克店內消費使用，而與手寫筆結合，主要是針對男性為主的上班族群打造，方便消費者直接將收放在胸口口袋的筆拿出，並且在交易設備上感應即可完成付費，無需特別從背包或手提包拿出錢包付款。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》