HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

HP稍早宣佈旗下符合Intel Project Athena設計的輕薄筆電產品Elite Dragonfly，標榜重量低於1公斤，電池續航表現可達24.5小時。

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Elite Dragonfly採13.3吋螢幕設計，解析度則可選擇1080P或4K規格，螢幕本身則採用IPS eDP面板與PSR VrightView WLED背光設計，可對應400 nits亮度與72% NTSC色域，並且以康寧Gorilla 5玻璃防護，另外也能選擇使用HP Sure View螢幕防窺設計，以及亮度可達1000 nits的背光規格。

而雖然符合Intel Project Athena設計規範，但HP在Elite Dragonfly並未採用新款Intel第10代Core i系列處理器，而是選用第8代Core i系列處理器規格，但入門款式搭載的Core i3-8145U處理器，確實是Intel早期以10nm製程技術生產規格。

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至於記憶體部分則可選擇16GB LPDDR3-2133，並且搭配容量為512GB的Intel PCIe NVMe QLC M.2 SSD，搭配32GB容量的Intel Optane H10模組加快資料存取效率，但入門款則僅提供128GB容量的M.2 SATA3 TLC SSD。

作業系統部分，分別可選擇使用64位元版本的Windows 10專業版、家庭版，或是單語言版本，甚至也能選擇安裝FreeDOS。

其他部分則可選購Active Pen G3手寫筆，以及選擇搭載Intel XMM 7560 LTE-A Pro Cat 16數據晶片，或是XMM 7360 LTE-A Cat 9數據晶片，讓筆電可直接安裝SIM卡連接上網。電池則區分56.2Wh或38Wh兩種規格，搭配HP Smart 65W USB Type-C充電器補充電力。

Elite Dragonfly將以1549美元起跳價格銷售，預計在10月25日先在美國在內市場推出。除了推出Elite Dragonfly，HP也同步更新新款螢幕與藍牙滑鼠，以及新款筆電皮套配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》