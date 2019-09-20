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華為智慧屏是一款恰好有電視功能的大尺寸連網顯示器

2019-09-20 12:40楊又肇

先前預告即將亮相的華為「智慧屏」產品，雖然未在先前的IFA 2019期間亮相，卻選擇在此次慕尼黑發表會上與Mate 30系列機種一同揭曉，並且確定將以華為智慧屏 (HUAWEI Vision)為稱。

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依照華為公布細節，華為智慧屏將採用4K解析度、支援120Hz畫面更新率的量子點螢幕打造，並未像先前傳聞採用8K解析度設計，同時也未加入5G連網功能，僅對應4G連網服務。

聲音部分則提供「8+1+1」組喇叭設計，其中包含8組中高音喇叭，以及1組中低音喇叭，另外則是可用於建構音場的聲音反射器，藉由波束成形技術產生合適音場，讓使用者能有更真實聽感。

至於內建升降式視訊鏡頭則具備人臉辨識功能，主要可用於區分家中不同使用者身分，藉此取用不同應用內容。

華為並未透露華為智慧屏所採用作業系統，但沒意外應該會採用旗下鴻蒙作業系統設計。而應用功能部分，華為也強調可透過HUAWEI Share技術快速將手機內容分享至華為智慧屏呈現，甚至也能透過手機感應遙控器，讓手機內容可以快速投放到華為智慧屏呈現，另外也能對應更多物聯網裝置連動。

目前華為智慧屏將提供65吋與75吋兩種目前市場較受歡迎尺寸設計，接下來也預期會推出更普及化的55吋規格，以及更大尺寸的85吋規格，但暫時尚未確認具體售價與上市時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人臉辨識慕尼黑

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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