傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

目前藉由Oculus VR持續擴展虛擬實境應用的Facebook，其實也相當積極擴展擴增實境應用，而從CNBC電視台取得消息指出，Facebook有可能與持有亮視點 (LensCrafters)、雷朋 (Ray-Ban)、Oakley在內品牌的Luxottica集團攜手合作，預計打造一款無需仰賴手機連接即可獨立運作的擴增實境眼鏡配件。

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目前暫時還沒有太多關於此款代號「Orion (獵戶座)」的擴增實境眼鏡配件細節，但有可能對應通話、瀏覽資訊、觀看直播等網路連接應用功能，同時也將以獨立運作形式提供使用，並不需要額外與手機配對連接。

不過，相關消息指稱此項產品仍處於早期規劃階段，預計實際推出時間將會落在2023年至2025年之間，甚至有可能無法成為實際應用產品。

另一方面，The Information網站則表示Facebook與Luxottica集團合作產品，實際上會以「Stella」作為代稱，同時產品定位比較像是先前Snap推出搭載相機功能的眼鏡裝置Spectacles，而非作為擴增實境應用，甚至最快會在近幾年內推出。

無論是哪一種產品，Facebook顯然對於以第一人稱視角使用模式感興趣，或許未來將會結合本身線上社群打造全新互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》