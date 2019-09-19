親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

楊丞琳甜認領證 揭與李榮浩婚期密碼

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36楊又肇

蘋果稍早宣布再次向康寧投資2.5億美元，除了以此加深彼此合作關係，同時也將由康寧針對蘋果產品打造新款玻璃技術。

分享

如同諸多Android手機與康寧維持合作關係，但目前似乎僅有蘋果持續向康寧投資，確保康寧在眾多市場需求之下，可以確保玻璃製品供應量，甚至能針對蘋果產品需求打造不同技術規格，例如此次應用在iPhone 11 Pro系列的霧面強化玻璃設計。

除了iPhone系列機種，包含iPad、Apple Watch，甚至在MacBook系列採用的觸控板，以及Magic Trackpad觸控板均使用大量玻璃材質零件，因此蘋果選擇投資康寧，不少原因也是為了鞏固彼此之間合作關係，並且確保零件供應充足。

2017年向康寧投資2億美元，加上此次投資2.5億美元，而從2007年推出第一款iPhone時，蘋果也陸續向康寧採購不少玻璃元件，以目前蘋果產品在市場銷售規模來看，也難怪蘋果願意加碼向康寧投資，藉此確保重要零件供應穩定。

在此次投資之後，康寧將可確保旗下約1000個工作職務，可用於因應蘋果未來產品需求相關業務。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果康寧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

2019-09-18 20:37

頻道自主還權於民 MOD自選單頻比茶葉蛋便宜

2019-09-18 18:11

盼殺出重圍！亞馬遜提供高音質音樂串流服務

2019-09-18 17:19

Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15

懶人救星！遠傳愛講智慧音箱搭指定方案 0元升級聲控家電

2019-09-17 13:09

Motorola於印度推出電視產品 以Motorola TV為稱

2019-09-17 08:28

微軟預期在10月公布 首款15吋設計Surface Laptop

2019-09-16 13:07

全新6鏡頭VR裝置HTC VIVE Cosmos 預購送1年遊戲玩到飽

2019-09-15 12:44

富士更新入門無反機種X-A7，標榜能以有線方式與手機連接

2019-09-15 11:57

亞馬遜計畫在9/25公布諸多Alexa應用相關產品

2019-09-15 11:57

iPhone 11亮相 電信業者開放預約登記搶客

2019-09-11 10:16

搶新iPhone 台灣之星開放預留資料

2019-09-11 09:58

新iPhone 20日開賣 遠傳今早11點開放登記

2019-09-11 08:56

小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08

30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

2019-09-09 21:00

搶攻果粉！Apple官方配件 超商買得到

2019-09-09 14:35

電子書夯！7吋防水閱讀器Kobo Libra H2O體驗更升級

2019-09-08 20:56

羅技更新辦公室滑鼠MX Master 3 新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys

2019-09-07 09:43

凱鈿DottedSign電子簽名服務，更方便管理多人簽署、進度追蹤

2019-09-06 13:46

華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46

Nikon預告投入全新全片幅旗艦機種D6開發流程

2019-09-06 13:45

2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

2019-09-06 13:44

傳Apple Watch增睡眠追蹤功能 還能睡前提醒充電

2019-09-04 22:01

開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02

首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

2019-09-04 09:34

Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系

2019-09-04 09:34

新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33

微星揭曉搭載Intel Comet Lake處理器的全新創作者筆電

2019-09-04 09:30

吳永誠／讓人又愛又恨的IG熱潮 事物逐漸變了調

2019-09-03 23:32

動耳聽／換上新晶片組、連接更穩定的真無線藍牙耳機TaoTronics Duo Free+

2019-09-03 13:25

8K協會提出對應消費市場的8K電視產品規範

2019-09-03 13:25

筆電雙A前進IFA 推創作者電腦新品

2019-09-03 12:15
看更多

熱門文章

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

安兔兔跑分曝光！iPhone 11性能打趴iPhone XS

2019-09-18 22:01

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

Google Fi推「全球吃到飽」電信套餐 只要45美元起！

2019-09-18 19:59

iPhone 11週五開賣！四大電信「首賣儀式」祭優惠招徠果粉

2019-09-18 18:53

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31

iPhone 11 新機 鏡頭充滿驚喜

2019-09-18 23:57

小心！驗證真人機制遭駭客利用 變釣魚網頁新工具

2019-09-18 20:48

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

Google虛擬電信首度正式推出上網吃到飽、50國以上免費通話方案

2019-09-19 13:37

AI掀起交通革命 打造自駕車與城市路網

2019-09-18 21:40

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top