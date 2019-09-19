蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

蘋果稍早宣布再次向康寧投資2.5億美元，除了以此加深彼此合作關係，同時也將由康寧針對蘋果產品打造新款玻璃技術。

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如同諸多Android手機與康寧維持合作關係，但目前似乎僅有蘋果持續向康寧投資，確保康寧在眾多市場需求之下，可以確保玻璃製品供應量，甚至能針對蘋果產品需求打造不同技術規格，例如此次應用在iPhone 11 Pro系列的霧面強化玻璃設計。

除了iPhone系列機種，包含iPad、Apple Watch，甚至在MacBook系列採用的觸控板，以及Magic Trackpad觸控板均使用大量玻璃材質零件，因此蘋果選擇投資康寧，不少原因也是為了鞏固彼此之間合作關係，並且確保零件供應充足。

從2017年向康寧投資2億美元，加上此次投資2.5億美元，而從2007年推出第一款iPhone時，蘋果也陸續向康寧採購不少玻璃元件，以目前蘋果產品在市場銷售規模來看，也難怪蘋果願意加碼向康寧投資，藉此確保重要零件供應穩定。

在此次投資之後，康寧將可確保旗下約1000個工作職務，可用於因應蘋果未來產品需求相關業務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》