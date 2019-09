Facebook攜手雷朋母公司 開發全新AR眼鏡

Facebook 執行長馬克·祖克柏的強烈興趣,過去數年 Facebook 在西雅圖都會區的 Redmond 辦公室,投入數百名人力研發「擴增實境(以下簡稱 AR )眼鏡」。

這個產品開發計畫被命名為「獵戶座(Orion)」,但卻苦於無法減少眼鏡的體積,即使投入了這麼多成本,目前尚不知何時可以發表成品,不過,在 Facebook 有另外的好消息。

Facebook 悄悄地跟雷朋眼鏡(Ray-Ban)的母集團「羅薩奧蒂卡集團(Luxottica Group S.p.A.)」聯盟,將合作開發「雷朋 AR 眼鏡」希望可以趕在 2023 上市,最慢 2025 推出。

這個雷朋 AR 眼鏡並不需要搭配智慧型手機使用,而是可以獨立運作。

你可以直接用它來接電話,不需要拿起手機,在鏡片上會有一個小型顯示器能告訴你來電者的資訊。這個 Facebook AR 眼鏡還會配備一台相機,可以讓在網路彼端的受話方看到你的視野。

這些功能聽起來跟 Google Glass 滿雷同的,事實上,羅薩奧蒂卡集團就是當初(2014)跟 Google 一起合作設計開發 Google 眼鏡的公司。不過 Google 後來已轉為與美國公司 AGCO 合作。

也許 Facebook 眼鏡賣點會變成是眼鏡的品牌,畢竟目前看來唯一的不同點就是,它會掛著「雷朋」字樣。

羅薩奧蒂卡( Luxottica )集團是全世界最大的太陽眼鏡公司,市場佔有率超過 80% ,總部位於義大利米蘭, 2017 年合併了法國鏡片商依視路 (Essilor),成為年營業額 150 億歐元、擁有 14 萬員工的全球眼鏡業龍頭。

該集團原來旗下就擁有雷朋、亮視點(LensCrafters,美國、加拿大最大的眼鏡零售連鎖店)等品牌,亦囊括了幾乎所有高級奢侈品牌如香奈兒、 Prada 、亞曼尼、 Burberry 、 Versace 的太陽眼鏡業務。

《本文作者蜜雅,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》