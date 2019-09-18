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Dyson推出新款Pure Cryptomic智慧空氣清淨機，標榜有效去除甲醛

2019-09-18 13:40楊又肇

去年在台灣推出Pure Cool智慧空氣清淨機系列產品後，Dyson今日 (9/18)宣布推出新款Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機，以及Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機，同樣標榜能以Cryptomic甲醛分解技術，將空氣中甲醛等有害物質分解成微量水氣及二氧化碳。

Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Pur...
Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機
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延續過往Pure Cool智慧空氣清淨機系列產品造型，以及Dyson標榜無扇葉設計，此次推出的新款Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機，更標榜能藉由Cryptomic甲醛分解技術有效化解空氣中的甲醛成分，並且將甲醛分解為微量水氣及二氧化碳。

就相關研究，從油漆等化學塗料、黏著劑，以及壓製木家具、防皺布料等材質都會散發甲醛成分，甚至可留存在空氣中長達15年，尤其在亞洲地區更有多數空氣污染情況，甚至近5年內的室內裝潢約有40%甲醛超標問題。

而無色、無味的甲醛成分，在一般低濃度情況就會刺激眼睛、呼吸道發癢等情況，一旦處於甲醛超標情況更會造成身體產生影響，可能罹患過敏性鼻炎、氣喘等問題，嚴重情況更可能引發白血病、淋巴癌等病況。

因此，Dyson此次推出的新款Pure Cool智慧空氣清淨機系列便標榜具備Cryptomic甲醛分解技術，藉此有效去除空氣中的甲醛成分，同時也能一併過濾空氣中的有害物質。而外型部分除了延續先前設計，同樣採用無扇葉設計，並且搭載可自動監測空氣污染與懸浮物質比例，透過Dyson旗下演算法將空氣品質量化數據呈現在LCD螢幕。

此次推出機種標榜可藉由Cryptomic甲醛分解技術去除空氣有害物質
此次推出機種標榜可藉由Cryptomic甲醛分解技術去除空氣有害物質
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透過實際長度達10米的HEPA濾網，Dyson標榜可去除99.95%小至PM 0.1的細小微粒，標榜能將多數過敏原、細菌、花粉、霉菌孢子去除，並且透過活性碳濾網吸附異味、苯，以及二氧化氮成分，藉此去除室內有毒氣體。

與先前機種區隔，此次推出的Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機，會在底座外則採用金色網殼設計，而機身則區分黑色、白色兩款設計。

透過長達10米的HEPA濾網過濾細微懸浮物質，並且透過活性碳濾網去除異味、苯與有...
透過長達10米的HEPA濾網過濾細微懸浮物質，並且透過活性碳濾網去除異味、苯與有毒氣體
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長達10米的HEPA濾網
長達10米的HEPA濾網
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底座前方的LCD螢幕可監看當前空氣品質狀態
底座前方的LCD螢幕可監看當前空氣品質狀態
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除了空氣清淨與有毒物質過濾功能，此次推出機種同樣可藉由Air Multiplier技術，以及350度環繞吹風運作模式，以每秒290公升出風量將乾淨空氣送到室內各個角落。而在Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機中，更搭載遞送熱風功能，並且搭載恆溫控制技術避免讓室內溫度過熱，同時也能節省電力損耗。

透過遙控器進行操作之餘，使用者也能透過Dyson Link app以手機進行遠端操作，並且能進一步確認室內空氣品質變化，另外也能確認溫度、濕度數據走向，甚至可確認空氣清淨機的濾網使用壽命。

建議售價方面，Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機將以新台幣24900元價格上市，而Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機建議售價則為新台幣28900元。

Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機
Pure Hot+Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機
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此次遙控器也換上金色外觀，並且讓使用者能簡單操作空氣清淨機功能
此次遙控器也換上金色外觀，並且讓使用者能簡單操作空氣清淨機功能
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不使用時，也能透過磁吸方式固定在機身頂端，避免忘記原本擺放位置
不使用時，也能透過磁吸方式固定在機身頂端，避免忘記原本擺放位置
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先前推出的Pure Cool系列空氣清淨機產品
先前推出的Pure Cool系列空氣清淨機產品
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空氣清淨機甲醛Dyson

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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