Motorola於印度推出電視產品 以Motorola TV為稱

Motorola稍早在印度宣布推出名為Motorola TV的全新電視產品，預期加入印度地區的電視產品市場競爭。

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除了揭曉Motorla One系列機種，以及大尺寸機種Motorola e65在印度市場銷售資訊，Motorola更首度宣布進軍印度電視市場，推出名為Motorola TV的全新電視產品，並且涵蓋32吋、43吋、50吋、55吋與65吋規格，預計在9月29日透過Flipkart電商通路銷售。

而就Motorla說明，Motorola TV將以Android 9.0為基礎打造，並且支援Dolby Vision與HDR 10，同時出貨時也會隨附一組無線遊戲手把，讓使用者能透過電視遊玩遊戲。其中32吋機種僅提供1080P解析度規格，而43吋以上機種則會配置4K解析度，另外也對應178度廣視角觀看，並且內建2.25GB記憶體與16GB儲存容量，同時透過內建30W功率、支援DTS Tru Sound與Dolby Audio音效技術的單體式喇叭擴音。

建議售價則將從13999盧比起跳，最高規格的65吋機種售價則為64999盧比，換算成新台幣售價則分別介於6000元至2萬7000元之間。

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除了Motorola，目前包含小米、一加 (OnePlus)、華為在內中國品牌也先後在印度市場競爭電視產品布局，而一加也即將在9月於印度市場宣布推出旗下OnePlus TV電視產品，並且與亞馬遜影音服務深度整合。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》