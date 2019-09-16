微軟預期在10月公布 首款15吋設計Surface Laptop

微軟日前已經證實將在10月2日於美國紐約揭曉新品，而相關消息指稱微軟計畫在這場活動揭曉全新15吋設計的Surface Laptop。

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從過往推出第一款以傳統筆電形式打造的Surface Laptop之後，微軟均在此產品維持13.3吋的機身設計，如果此次如市場預期推出15吋機種，或許是為了進攻更大螢幕、更高效能運算需求市場。

不過，目前暫時還無法確認以大尺寸形式呈現的Surface Laptop設計細節，但相關消息認為此款筆電將採用3:2顯示比例螢幕，並且一樣支援Surface Pen手寫操作。至於處理器方面，則有可能採用Intel第10代Core i系列處理器規格，但不確定是否會以Ice Lake處理器打造符合Project Athena規格設計，或是僅以強調低耗電、多工應用的Comet Lake處理器規格。

除了15吋Surface Laptop，微軟也可能同步更新13吋Surface Laptop，並且更新2 in 1裝置Surface Pro 7，另外也可能更新Surface系列機種與配件，預期也會宣布推出新版Windows 10版本更新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》