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小米宣布推出30W無線充電 下一階段邁向40W無線快充

2019-09-10 09:08楊又肇

先前預告旗下無線充電技術將有大幅提昇之後，小米稍早宣布將推出充電效率高達30W的超級無線閃充技術，並且確定將會首度應用在即將揭曉的第二款5G連網手機小米9 Pro 5G。另外，小米也預告接下來將會推出高達40W的無線充電技術，同時也強調未來旗艦手機將會搭配有線快充、無線快充，並且支援反向無線充電效果。

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今年3月才宣布已經成功測試充電功率高達100W的有線充電技術，小米稍早宣布預計在月底即將公布的小米9 Pro 5G首度採用30W超級無線閃充技術，以4000mAh電池電量為測試的話，約可在25分鐘內以無線充電形式充入50%電量，並且可在69分鐘完成滿電。

此外，小米也說明30W超級無線閃充技術採用Charge Turbo 2.0技術設計，並且支援10W功率的無線反充功能，不僅達業內技術最大功率表現，更以7重防護設計確保充電安全，其中藉由雙頻傳輸模式讓無線充電更為穩定，並且能對應更多充電互動功能。

藉由提高無線充電功率，並且配合更快的有線充電功率表現，小米預期能帶動更多高速充電技術應用的便利性。

配合此次揭曉30W充電效率的無線充電技術，小米也宣布新款支援30W充電功率的立式無線充電架，並且標榜符合Qi無線充電標準，讓支援Qi無線充電標準的手機均能以此充電，並且透過內建風扇驅熱，避免熱度影響無線充電安全。

針對更便利的無線充電使用體驗小米也宣布推出充電效率達20W、支援隨意位置擺放即可充電的無線充電板設計，甚至可在充電板上顯示當前充電進度與實際充電功率等數據。不過，小米並味透露此款配件預計上市時間與售價。

至於針對接下來的充電技術發展，小米更透露已經投入40W無線充電技術發展，同時在有線充電技術也已經能實現100W快充效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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