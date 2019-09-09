30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

黑膠唱片示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 不可否認，數位串流已經是目前世界大眾收聽音樂的最主流方式，這項趨勢也讓音樂產業把原本以販售專輯的商業模式，逐漸轉向成數位化轉型、付費訂閱服務或乾脆舉辦現場活動，以門票與周邊收入為主。

不過有趣的是，根據美國唱片業協會（RIAA）的音樂收入報告統計，美國今年黑膠唱片銷量非常可能超過 CD 銷量！

根據經典音樂雜誌RollingStone報導指出，今年黑膠唱片到目前為止雖然銷售額達2.24億美元，還小輸 CD 的 2.48億美元一點；但黑膠唱片2019年上半年銷售成長幅度可達12.9％，CD卻呈現停滯不前。如照這種趨勢繼續下去，黑膠唱片今年就真的翻轉1986年來的唱片銷售結構，超越CD！

但要注意的是由於兩者單價差異甚大，若換算成消費份數，黑膠還是差 CD 一大截，美國 2019 年上半年賣出了 860 萬份黑膠唱片，但 CD 銷售量足足有約 1860 萬，硬生生比黑膠多了 1000 萬份。

你或許會好奇，到底大家都是買哪些歌手的黑膠唱片？統計指出黑膠最受經典搖滾樂迷歡迎，像 2018 年披頭四的黑膠就賣出了超過 30 萬張，而 Queen、Pink Floyd、David Bowie、Fleetwood Mac、Led Zeppelin，Jimi Hendrix 這些經典樂手的黑膠也都各自賣出了超過 10 萬張。

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《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》