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羅技更新辦公室滑鼠MX Master 3 新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys

2019-09-07 09:43楊又肇

羅技稍早宣布推出新款辦公室滑鼠MX Master 3，同時也首度推出掛在MX系列之下的鍵盤配件－MX Keys。

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MX Master 3與先前版本比較的話，主要改變在於原本掌托部分止滑紋路，換成類似MX Vertical採用的螺旋線條，並且保留拇指滾輪設計，同時也將原本位於滾輪後方的快速鍵移到下方，方便使用者以拇指操作。另一個改變部分，則是將飛梭滾輪切換模式從原本機械式結構，換成以磁鐵吸斥方式，藉此加快滾輪飛梭速度，同時也能更明確切換滾輪轉動模式。

而其他設計部分，MX Master 3依然維持自然操作手勢支撐設計，雖然不像MX Vertical以垂直持握使用模式呈現，但也能讓使用者於操作過程減少對手腕的傷害。

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至於此次一併推出的MX Keys，則是採用輕薄、平面形式設計，但在按鍵部分則採用微凹設計，並且額外提供掌托配件，讓使用者在操作過程能讓手腕更加舒適。

整體設計似乎更傾向是針對將筆電作為主要工作設備的使用者，在辦公環境可以連接筆電，配合MX Master 3將筆電當做桌機使用，因此按鍵配置採用包含獨立數字鍵配置。若仔細看的話，還可以發現MX Keys其實也支援Mac系列機種使用，按鍵上甚至直接印上對應macOS作業系統操作的「Command」、「Option」等配置。

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MX Keys與MX Master 3都支援透過2.4GHz或藍牙方式與三個不同裝置連接，並且能透過快速鍵進行切換，本身則透過USB-C充電，其中MX Master 3最長約可對應70天左右的使用時間，甚至充電1分鐘即可充入3小時的使用電量，MX Key則可在背光開啟下對應10天左右的使用電量，而若關閉背光功能的話，則可支援長達5個月的使用時間。

包含MX Keys與MX Master 3的建議售價均為100美元，預計在9月底進入市場銷售，台灣上市時間則還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

羅技滑鼠

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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