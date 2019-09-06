2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

就在Intel提前對外展示後，Razer稍早終於宣布2019年款Blade Stealth上市資訊，確定採用代號Ice Lake的Intel第10代Core i系列處理器，並且配置NVIDIA GTX 1650獨立顯示卡，預計在今年9月底正式推出，建議售價則從1499美元起跳，另外也同步推出不具備獨立顯示卡的Mercury White白色款式。

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此次推出版本，硬體規格將採用基於Ice Lake設計的Core i7-1065G7處理器，配置16GB LPDDR4-3733記憶體，以及256GB或512GB PCIe 3.0 x4 M.2 SSD，另外更配置NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡，搭配4GB GDDR5顯示記憶體。

除此之外，新款Blade Stealth更獲得Intel Project Athena設計認證，螢幕則可選擇Full HD (1920 x 1080)，或是4K UHD (3840 x 2160)解析度規格，尺寸則為13.3吋，其中4K UHD解析度規格更支援100% sRGB與Adobe RGB顯示色域表現，出廠時便已完成顏色校準，適合需要精確顏色顯示的專業工作人員使用。

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至於外觀則與原本的Blade Stealth相同，一樣採用CNC鋁合金材質、黑色陽極氧化製程，或是提供Mercury White白色款式 (但不具備獨立顯示卡)，連接埠則包含一組Thunderbolt 3、兩組USB 3.0 Type-A、一組USB 3.1 Gen 2 Type-C，另外也配置Dolby Atoms認證擴音喇叭，以及3.5mm耳機孔，鍵盤同樣支援Razer Chroma多彩背光技術。

新款Blade Stealth預計在9月底正式上市，預計先透過Razer官網、授權通路銷售，建議售價為1499.99美元起跳，預計會在美國、加拿大、英國、法國、德國、北歐、中國、澳洲、日本與新加坡等地區銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》