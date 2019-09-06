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華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46楊又肇

華為稍早確認將在9月19日於德國慕尼黑舉辦新機發表會，預期將會揭曉下半年推出的旗艦手機Mate 30系列，而預期同步推出的新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2，將可能會是第一款採用鴻蒙作業系統的手錶裝置。

(圖／擷自WinFuture網站)
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雖然先前強調暫時不會將鴻蒙作業系統應用在手機產品，但華為並未否認是否將此項作業系統應用在手錶裝置，因此接下來預計推出的新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2，將會是第一款採用鴻蒙作業系統的手錶裝置。

而就先前華為說法，表示鴻蒙作業系統並非僅能應用在手機，更可用於眾多連網裝置，因此比照三星將自有作業系統Tizen OS應用在旗下智慧手錶、電視產品，華為也可能藉此減少旗下產品仰賴Google提供Android作業系統的比重。

從相關消息顯示，HUAWEI Watch GT 2將採用可獨立運作形式設計，並且內建445mAh電池電量，最長使用時間約可達2週以上。而錶身依然採圓形錶面設計，並且提供更貼近傳統錶款、配置皮革錶帶的版本規格。

(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為鴻蒙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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