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開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46梅問題

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梅干對於3D印表機不算陌生，但遲遲一直未入手的原因在於，一來是梅干不善長3D繪圖，二來是每當看到蘇老師，在把3D圖送到印表機時，那程序超麻煩，且機器還得一直不斷的調校，才能讓成品順利的打印出來，雖然說好不容易將成品打印出來，但礙於公差問題，也時常出現東西組不起來的冏境。

一直以來梅干腦海中總有一些想法，在評估許多3D套件後，最後覺得Fusion 360最為簡單好上手，且梅干要的功能它都有，因此在解決了建模問題後，接下來就是把3D圖打樣出來，而問了幾間CNC打樣工廠，回報的樣品價都二、三萬，還真讓梅干吃不消，最後梅干只好投靠3D印表機，在看了幾台的3D印表機與實用後，才發現無論在操作上還是精細度上，都明顯的進步了不少，再加上成功率也有八、九成，同時開機後，立即就可使用，完全不用組裝與調校，更能專心在設計上，因此想玩3D印表機的朋友，閃鑄Flashforge Adventurer3冒險家3不妨可參考看看囉！

這台就是閃鑄Flashforge Adventurer3冒險家3，採全包覆式，因此列印時，也不會聞到臭味，同時它真的很小巧。

當把封條與膠膜撕開後，頭蓋竟然留下殘膠，讓梅干看了好崩潰。

由於這台的線材，採內裝式，因此只能使用500g的線材，與他們自家的線材。

當要開始使用時，再把線材沿著箭頭的輸入孔插進去。

電源孔與電源開關，在右後方。

同時前方有個USB插槽，因此只需將轉好的輸出圖，透過USB的方式載入並列印，就有點像是便利商店的ibon一樣。

開機後，除了是全中文界面外，只有三個選項，分別為打印、工具、換絲，相當的簡單。

當第一次使用時，可到工具下，選擇校準，完全自動化不用自動調半天。

接著機器就會開始進行調校。

接著電腦再安裝它專用的輸出軟體後，將畫好的3D模型圖，轉成STL檔，再拖曳到它軟體畫面中。

放開滑鼠後，再點上方的打印。

接著依序的設定，材類類型、輸出品質與底板和噴頭溫度，由於這台3D印表機，底板可加熱，因此完全不用再塗口紅膠，就能順利的將物件貼合在底板上。

再將它儲存到USB隨身碟中。

儲存完畢後，上方就會出現所需輸出的時間與材料。

儲存好後，再把USB隨身碟插到3D印表機上。

選擇打印。

USB隨身碟。

點選要輸出的圖檔。

再點中間的圖示。

這樣就會開始進行打樣。

夠簡單吧！以梅干完全沒用過3D印表機，也能輕易的上手。

當打印出後，再將底板抽出，並將物件拔下來。

從這邊可看到，這台閃鑄的精細度還真不錯，而這台在輸出時，除了安靜外，也不會有臭味，再加上操控真是超簡單的，更重要的是，成功率相當的高，因此想玩3D印表機的朋友，不妨可考參看看囉！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

3D印表機

梅問題

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