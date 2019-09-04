Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02 聯合新聞網 綜合報導



外國Youtuber巧手做出18K金的AirPods耳機。圖擷自 Youtube 分享 facebook

身為一個專業果粉，若今天有一副「黃金AirPods」你是否會想入手？國外一名Youtuber「Pablo Cimadevila」以他精湛的手藝，完美製作出一副「18K金AirGolds」耳機，且與一般耳機一樣可以使用。他將製作過程放上網，網友們紛紛讚嘆他的手藝。

Pablo擅於製作奢華的精品首飾，他也經常在個人IG上發表作品。上個月31日他展示他製作的黃金耳機，並將製作過程拍成影片放在Youtube上，影片中可見，Pablo拆解原本的耳機，並以原本的耳機為模型，打磨出全新的18K金外殼，經過細緻研磨後，變成一副閃閃發亮，且可正常運作的「AirGolds」。

網友們著迷於Pablo精湛的手藝，紛紛留言讚美，「我如果擁有它，然後不小心弄丟了，我一定會痛哭」、「你真的很有天分」、「真正的藝術家」、「21世紀令人讚嘆的工匠。」有趣的是，許多網友注意到Pablo的手機並不是iPhone，這點也成為網友討論的話題之一。

而對於想入手這副耳機的人，很可惜Pablo並沒有要將黃金AirPods當做商品販賣，他表示為尊重智慧財產權，他不會販售黃金AirGolds。他製作AirGolds的靈感，來自1997年到2002年蘋果「不同凡想（Think Different）」的廣告詞。