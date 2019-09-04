微星揭曉搭載Intel Comet Lake處理器的全新創作者筆電

趕在IFA 2019之前，微星稍早於台灣地區揭曉採用Intel代號Comet Lake的第10代Core i系列處理器，其中在Prestige 14、Prestige 15採用最高採用6核心設計的Core i7-10710U處理器，並且配置True Pixel顯示技術，顯示卡則配置GeForce GTX 16系列規格。

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雖然Prestige 14、Prestige 15以創作者筆電稱呼，卻未以NVIDIA RTX Studio形式打造，亦即並未採用Turing顯示架構的GeForce RTX系列顯示卡，或是採用Quadro RTX系列專業繪圖卡，不過藉由Intel代號Comet Lake的第10代Core i系列處理器標榜多核、更低耗電，藉此提昇更高內容創作應用所需效能，並且強化多工操作與影像編解碼應用，再搭配獨立顯示卡提高運算效率。

而搭配微星獨家True Pixel顯示技術，更讓Prestige 14、Prestige 15搭載的4K UHD螢幕可對應100% AdobeRGB廣色域，並且透過獨家True Color校正技術對應更精準色彩顯示效果，支援100% AdobeRGB廣色域提供更完整範圍顏色呈現，以及Delta E ≦2的色彩精准度。

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至於重量部分，兩款筆電僅1.2公斤或1.6公斤重，其中採用鋁合金材質打造機身，同時也將鍵盤按鍵增高1.5mm鍵程，讓使用者在操作過程能有更好舒適感。而電池續航表現，最長可對應16小時連續使用時間，就連14吋機種也有長達10小時的電池續航表現，並且可配合Wi-Fi 6無線網路連接標準對應更快資料傳輸效率。

另外，此次同步推出的Modern 14，則是針對更高行動力打造，機身僅有1.19公斤，並且提供完整連接埠規格，以及長達10小時電池續航表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》