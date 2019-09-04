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新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33楊又肇

過去其實就有不少消息指稱蘋果計畫在Apple Watch產品內加入睡眠品質追蹤功能，但一直到Apple Watch series 4問世，此項功能始終未出現在watchOS作業系統。不過，在蘋果先前收購製造智慧睡眠產品的Beddit之後，蘋果計畫在Apple Watch產品增加睡眠品質追蹤功能的說法，顯然再次浮出水面。

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在蘋果預計推出的Apple Watch series 5裡，將會搭載以軟體為主的睡眠品質追蹤功能，同時將會增加全新鈦合金材質框體，而過往曾經少量提供的陶瓷材質框體也會成為此次銷售規格之一。

而因為睡眠品質追蹤功能並不需要配合特殊硬體設計，因此也有可能透過軟體更新下放過往Apple Watch使用，讓Apple Watch series 4以前機種也能使用此項功能。

根據說法指出，應用在新款Apple Watch的睡眠品質追蹤功能內部代號為「Burrito」，藉此追蹤配戴Apple Watch的使用者在床上睡眠時間。同時，如果使用者擁有多組Apple Watch，也能將其中一組Apple Watch當做睡眠品質追蹤專用配件。

至於追蹤睡眠品質的方式，主要透過心率感測器、動態感測元件等確認使用者睡眠時的心跳表現、是否發出噪音，以及是否在睡面過程反覆翻身。相關資訊將會同步記錄在iPhone上的健康app，同時Apple Watch也會增加全新睡眠app，讓使用者能更清楚知曉個人睡眠品質情況。

另外，新版watchOS也會配合全新睡眠追蹤功能，提醒使用者留意目前Apple Watch殘餘電量，確認是否需要充電。而在使用者配戴Apple Watch睡覺時，若比原本鬧鐘設定時間更早起床，就會自動將原本鬧鐘設定時間取消，同時也能選擇僅讓Apple Watch震動作為「靜音鬧鐘」使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Watch

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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