Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系
除了展示搭載Comet Lake、Ice Lake處理器規格的筆電產品，並且展示不同主打應用特色，Intel在此次於IFA 2019展前的Open House中，同時也展示今年主打的Project Athena產品設計，其中包含由宏碁、華碩、Dell、HP在內品牌打造機種，而包含緯創、仁寶在內廠商打造的參考設計機種也在此次活動上展出。
首波於市場推出的Project Athena設計機種，除了先前已經在市場推出的Dell XPS 13 2-in-1，還包含Dell Inspiron 14 5000、HP EliteBook x360 1040、HP EliteBook x360 1030 G4、HP EliteBook x360 830，以及聯想ThinkPad X1 Carbon在內機種。
Project Athena成為今年Intel重點推行項目，不僅與宏碁、華碩、Dell、HP、技嘉、聯想、微星、三星、小米在內筆電廠商合作，更與群創光電、夏普、廣達、和碩、瑞儀光電、德州儀器、WACOM、Dolby、微軟、Google、京東方、LG Display、Synaptics、匯頂科技在內廠商合作，讓Project Athena產品設計合作範圍涵蓋整個市場供應鏈，讓筆電能在此設計下發揮全新應用體驗。
相比過往提出的Ultrabook設計，Intel在Project Athena設計規範更為嚴謹，並且將透過專屬認證識別貼紙，讓使用者能輕易分辨。而在Project Athena設計產品中，不僅強調機身輕薄、快速啟動、長時間使用等特性，更包含強化人工智慧技術應用，提昇人機互動體驗，並且確保個人隱私資訊安全的防護效果。
依照Intel的規劃，Project Athena設計不僅讓筆電厚度變得更輕薄、電力續航表現更長，同時也提供更快啟動或操作反應，更可因應使用者操作習慣、使用需求調整最佳效能，同時也能讓使用者以更簡單方式操作筆電，因此Project Athena設計並非僅著眼於硬體設計，更包含軟體端設計整合，甚至必須導入眾多人工智慧技術應用。
Intel表示，將會加倍投資Project Athena設計發展，除了提出第一版目標規格設計規範，並且在台北、上海、加州成立Project Athena開放實驗室，讓更多廠商、供應鏈可加入Project Athena市場生態發展。
另外，如同Intel在今年Computex 2019期間展示，此次在IFA 2019展前舉辦的Open House活動也實際展示代號Twin River、Honeycomb Glacier，以及Mohawk River的多款筆電參考設計，藉此詮釋對於未來筆電設計的想像。
其中，代號Honeycomb Glacier的雙螢幕參考設計，目前已經應用在華碩宣布推出的ZenBook Duo系列筆電產品，以及HP打造類似設計筆電產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
留言