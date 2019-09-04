首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

在Computex 2019透過Open House活動展示合作夥伴產品，Intel在位於德國柏林IFA 2019開展前，實際透過Open House活動展示採用旗下第10代Core i系列處理器的筆電產品，其中更包含符合Project Athena設計認證機種。

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此次更新機種，主要是以換上代號Comet Lake、標榜多核及低耗電設計的第10代Core i系列處理器為主，部分機種如新款Razer Blade Stealth便採用代號Ice Lake、強調內建Gen 11整合式顯示卡效能的第10代Core i系列處理器。

依照Intel的說法，Comet Lake與Ice Lake雖然均標示為第10代Core i系列處理器，但兩者主打特性並不相同，其中Comet Lake會應用在主流款筆電產品，或是針對多工運算的創作需求打造，至於Ice Lake則會鎖定全方位應用表現，特別在多媒體影音、連網等使用需求進行強化，因此包含藉由內建Gen 11整合式顯示卡效能對應1080P@60fps，或是透過Wi-Fi 6連網功能對應高速傳輸效果，都會是代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器強項。

另外不同之處，代號Ice Lake的處理器是以Intel 10nm製程打造，主要鎖定更高效能、可整合更多功能的使用需求。而代號Comet Lake的處理器，則是以Intel更新多次、相對穩定的14nm製程生產，因此更適合主流市場使用。

Intel表示，首波採用代號Comet Lake、Ice Lake的第10代筆電處理器，預計與OEM合作夥伴推出總計超過125款筆電產品，其中超過90款會採用代號Comet Lake的處理器產品，而超過35款會採用代號Ice Lake處理器產品，另外更會有超過12款筆電產品符合Project Athena設計。

Intel客戶運算事業群副總裁Chris Walker 分享 facebook

而此次展示機種包含宏碁即將更新的Swift 5、Aspire 5、TravelMate P6，以及華碩準備更新的Zenbook Duo、UX463、Zenbook 13、Zenbook 14、Zenbook 15、Zenbook Flip 15及AsusPro B9，另外也包含HP預計在9月中推出的新款Eny 13 woodgrain、Pavilion 13、Envy 15 x360與Pavilion x360 14。

聯想方面則預計推出YOGA C940、YOGA S940、YOGA S740、YOGA C640 LTE，以及IDEAPAD S540與ThinkPad X1 YOGA，至於微星則計畫推出PS63、PS63 A10M與PS42在內機種。

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IFA 2019期間的OpenHouse展示機種：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》