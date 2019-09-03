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動耳聽／換上新晶片組、連接更穩定的真無線藍牙耳機TaoTronics Duo Free+

2019-09-03 13:25楊又肇

由WitsPer (智選家)引進，本身在美國與日本市場主打平價、精美聲音體驗的TaoTronics Duo Free+，是以先前推出版本為基礎，進一步將耳機電池續航力提昇，並且將收納攜行盒加入Qi無線充電功能，藉此增加使用便利性。

TaoTronics Duo Free+實際外盒
TaoTronics Duo Free+實際外盒
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由於更換為Qualcomm針對真無線耳機打造的QCC3020晶片組，使原本在前一款耳機僅能實現單次滿電約對應3小時續航時間的表現，可以一口氣延長至7小時，而搭配收納攜行盒補充電力的話，則可從先前的16.5小時延伸至38.5小時，幾乎改變一般真無線耳機續航時間普遍不長的情況。

QCC3020晶片組改良先前連線不穩定情況，因此可讓真無線耳機對應更穩定連接，即便在無線訊號紛雜情況下也能維持訊號穩定，而除了對應藍牙連接支援的SBC與AAC音訊格式，QCC3020晶片組也提供aptX高解析音訊格式，但開啟之後多少會增加電力損耗。

至於耳機外型部分，則是與前一款耳機相同，強調可符合眾多使用者耳型，採用類似客製化耳機般的壺嘴造型，並且提供舒適且穩定配戴感受，同時也以耳架形式對應固定需求，配合耳機本身相對貼合設計，讓耳機在配戴過程中不致於容易晃動，或是因為頭部較大動作而脫落，在配戴過程中也不太有明顯不適的異物感。

TaoTronics Duo Free+所有配件，包含支援無線充電的收納攜行盒，...
TaoTronics Duo Free+所有配件，包含支援無線充電的收納攜行盒，以及micro USB連接線，另外也提供額外兩組不同尺寸橡膠耳塞
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而在首次配對時，TaoTronics Duo Free+會針對左右耳進行自動識別配對，此後即可從收納攜行盒取出後自動與手機連接。而若要以單耳形式使用的話，則必須先以右耳耳機建立獨立連結，藉此讓手機知曉如合適別左右耳機，意味TaoTronics Duo Free+並且啟用QCC3020晶片組左右聲道獨立運作模式，必須透過事先連接標示區隔左右耳機運作模式。

操作部分則是透過左右耳機側面觸控區塊，在一般聆聽音樂時，敲擊任一側耳機觸控區塊兩次，即可對應暫停、播放，來電時則可進行接聽，但掛掉電話則必須連續敲擊四次，主要是為了避免誤觸造成操作錯誤情況。

不過，音量控制與切換播放歌曲的操作則會區分左右耳機，例如調整音量增加或跳播下一首歌曲，必須透過右耳機單次敲擊或連續敲擊三次操作，而調整音量減少或跳回上一首歌曲，則是透過左耳機單次敲擊或連續敲擊三次進行，似乎會稍嫌不直覺，但應該也是為了避免誤觸而設計。

TaoTronics Duo Free+耳機實際外貌，與一般真無線耳機採用設計有...
TaoTronics Duo Free+耳機實際外貌，與一般真無線耳機採用設計有些不同
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耳機內側標示左右耳，主要透過兩點金屬接點補充電力
耳機內側標示左右耳，主要透過兩點金屬接點補充電力
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本體採用貼近客製化耳機常見的壺嘴造型，並且貼近一般耳孔配戴弧度
本體採用貼近客製化耳機常見的壺嘴造型，並且貼近一般耳孔配戴弧度
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由於採用壺嘴造型設計，因此實際配戴會更加貼合
由於採用壺嘴造型設計，因此實際配戴會更加貼合
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至於收納攜行盒則是以仿皮革材質包覆，另外內部幫左右耳機充電方式，則是透過兩點金屬接點配合磁吸方式固定充電，因此可以避免耳機放入充電盒內是否未對準，導致耳機未能正常充電情況。

另外，收納攜行盒本身採micro USB供電，並未跟進換上USB-C充電規格，意味無法以較快充電效率補充電力，但因為加入Qi無線充電功能，因此可讓使用者配合無線充電盤，或是直接以支援反向無線充電功能的手機進行充電，例如華為Mate 20系列、P30系列，或是三星Galaxy S10系列。

收納攜行盒同樣透過磁吸固定方式固定耳機
收納攜行盒同樣透過磁吸固定方式固定耳機
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充電方式除了以Qi無線充電補充電力之外，亦可藉由micro USB連接線充電，並...
充電方式除了以Qi無線充電補充電力之外，亦可藉由micro USB連接線充電，並未採用USB-C設計則有點可惜
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以整體使用感受來看，TaoTronics Duo Free+在配戴不致於顯得沈重，但是對於一般女性使用可能還是會有稍大情況。至於聲音表現方面也較貼近一般美系品牌耳機偏重全音域表現，細節部分可能不像特定日系品牌著重高音、人聲細膩表現。

雖然未加上降噪功能略顯不足，但以本身耳機產品定位來看的話，似乎就會對應不同使用取向，勢必也會讓耳機因應降噪功能必須增加電池容量，導致耳機體型變大，或是影響耳機電力續航表現。以目前TaoTronics Duo Free+使用體驗來看，已經可以滿足絕大多數使用需求。

而配合本身較長電池續航表現，收納攜行盒也能對應Qi無線充電，讓整體使用更加方便。此外，收納攜行盒更採仿皮革包覆外觀設計，更讓TaoTronics Duo Free+有一定質感表現。

而要留意的是，TaoTronics Duo Free+在聆聽過程取下單邊或兩邊耳機後，系統並不會像AirPods般自動識別，因此這時候音樂還是會維持播放，直到使用者將左右耳機放回收納攜行盒，並且將上蓋闔上才會切斷藍牙連接。因此如果是暫刻將耳機取下，除非立即將耳機放進收納攜行盒，建議要記得將音樂播放功能暫停，否則會造成額外電力損耗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電品牌

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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