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Apple Watch螢幕邊緣破裂 蘋果宣布這6款免費更換

2019-09-02 19:00INSIDE

Apple確認在極少數的情況下，Apple Watch Series 2或Ser...
Apple確認在極少數的情況下，Apple Watch Series 2或Series 3的鋁金屬機型可能會出現螢幕弧形邊緣裂痕。 歐新社資料照
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蘋果秋季發表會將至，新一代Apple Watch也將登場，不過已經購入前幾代的Apple Watch螢幕邊緣可能已出現有破裂問題，雖然更換螢幕需要花費一筆維修費，但是不更換又會讓螢幕持續破裂 。現在有以下六款出現問題者，可以免費維修更換螢幕了！

Apple在本週五於官網上確認在極少數的情況下，Apple Watch Series 2或Series 3的鋁金屬機型可能會出現螢幕弧形邊緣產生裂痕的情形。

在裂痕出現的時候，會沿著邊緣延展，如果你配戴的Apple Watch也出現以下的機型如下圖所示：

可以確認是否為以下六款機型：Apple Watch Series 2、Apple Watch Nike+ Series 2、Apple Watch Series 3（GPS）、Apple Watch Series 3（GPS + 行動網路）、Apple Watch Nike+ Series 3（GPS）、Apple Watch Nike+ Series 3（GPS + 行動網路）以上均包含 38 公釐和 42 公釐兩個尺寸。

不過當然，如果你的錶本身有其他部分故障或缺陷，在維修螢幕時可能會有影響者， 須解決相關問題可能會產生相關的維修費用。

Apple 官方表示。Apple Watch Series 2 和 Series 3 的鋁金屬機型，期限為自裝置首次零售之後 3 年，或自本方案實行日之後一年，以較長者為準。可在 Apple 授權維修中心，或是台北 A13 Apple Store 、 101 門市維修，在送修之前可以先聯絡客服預約提高維修效率。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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