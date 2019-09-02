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三星新款10.5吋平板Galaxy Tab S6登台，結合S Pen與筆電般使用體驗

2019-09-02 19:38楊又肇

今年7月底對外揭曉的新款10.5吋平板裝置Galaxy Tab S6，確定將在9月16日於全台三星體驗館、智慧館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心，以及包含燦坤3C、全國電子、順發3C等門市銷售，建議售價為新台幣22990元。而在9月16日至10月7日購買Galaxy Tab S6，即可加贈預計在10月初上市的原廠書本式鍵盤皮套。

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Galaxy Tab S6採用10.5吋、WQXGA解析度的Super AMOLED螢幕，另外則採用三星7nm製程、運作時脈可達2.8 GHz的Qualcomm Snapdragon 855處理器，台灣銷售版本則為6GB記憶體，並且搭配128GB儲存容量，同時也支援以micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，而電池容量則為7040mAh，機身也搭載四組AKG擴音喇叭。

另外，機身也採用5.7mm厚度設計，機身背面採用角度可調立架設計，讓使用者能依照不同角度操作，背面則提供能以磁吸方式固定S Pen設計。相機部分，Galaxy Tab S6成為三星首次搭載超廣角規格在內雙鏡頭相機模組的平板裝置，更可藉由NPU與人工智慧演算技術讓使用者輕易拍出更好照片。

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而此次在Galaxy Tab S6搭載的S Pen，則是支援以藍牙連接的遠端遙控功能，可藉由S Pen操作自拍，或是錄影等多媒體控制功能，而S Pen也能透過無線充電補充電量，約可在10分鐘內快速充入10小時左右的續航電力。

在S Pen應用部分，則包含書寫筆記、可將書寫文字轉換為數位文字，支援以微軟Word等格式匯出，另外也能在在相同螢幕上一邊觀賞影片，一邊快速寫下筆記或塗鴉。

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此次更可透過全新改版的DeX功能，讓使用者直接將Galaxy Tab S6變成PC般使用，搭配全新書本式鍵盤皮套搭載的DeX快捷功能鍵，即可快速啟動或關閉DeX功能。

針對隱私防護部分，Galaxy Tab S6首次採用光學式螢幕指紋辨識設計，並且搭配三星Knox防護技術確保儲存數據安全，本身也支援三星數位助理服務Bixby，以及支援SmartThings協議的物聯網裝置連動。

但先前在海外市場額外提供的免費三個月的Spotify Premium會員資格，以及免費四個月的YouTube Premium會員資格，在台灣銷售版本並未提供。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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