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聯想更新眾多主流市場機種，涵蓋筆電、平板、AiO與螢幕裝置

2019-09-02 10:58楊又肇

除了公布ThinkPad系列新機，聯想也在IFA 2019開展前推出多款PC相關新機，其中包含全新IdeaPad系列筆電、兩款全新Chromebook，以及兩款平板裝置與新款AiO裝置IdeaCentre A540 AiO。

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IdeaPad S540、IdeaPad S340：

其中，新款IdeaPad S540或IdeaPad S340均採用Intel第10代Core i系列處理器，配置最高16GB記憶體，但僅IdeaPad S540可額外選擇使用AMD Ryzen 7處理器，並且搭配快速充電與杜比全景聲音效，另外也能藉由紅外線相機作為生物識別認證，讓使用者能透過臉部解鎖裝置，同時也能透過微軟Cortana或亞馬遜Alexa數位助理服務以聲控方式操作筆電。

而在操作過程也將支援以Q-Control設計，透過機器學習方式讓筆電運作達成最佳化，藉此維持筆電運作時產生熱度，並且提昇筆電電池續航表現。

建議售價方面，IdeaPad S540將從1000美元價格起跳，預計會在今年10月正式上市。IdeaPad S340則不會在歐洲市場推出，同時實際上市時間與價格也會因不同市場而異。

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Chromebook C340、Chromebook S340：

此次推出的Chromebook C340，則是採用如同Yoga系列機種般的360度可翻轉機身設計，並且區分11吋或15吋兩種版本，建議售價為290美元起跳，預計今年9月就會上市。另一款Chromebook S340則維持一般筆電形式，採14吋大小設計，並且支援觸控，建議售價則從250美元起跳，同樣會在9月開放銷售。

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Android平板M7與M8：

另外同步推出的兩款平板裝置M7與M8，均提供Wi-Fi或LTE連網規格選項，同時也能以兒童模式提供使用，電池續航力約可對應12小時影片連續播放，建議售價將從90美元起跳，將會在今年10月開放銷售。

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IdeaCentre A540 AiO：

至於此次推出的AiO裝置IdeaCentre A540 AiO則採用Intel第9代Core i7處理器，並且搭配AMD Radeon RX560顯示卡，螢幕則區分24吋與27吋兩種規格，並且能選擇支援觸控或4K顯示規格，在底座部分更加入Qi無線充電設計，方便使用者幫自己同樣支援Qi無線充電規格的手機充電，建議售價則為800美元起跳，預計會在今年9月推出。

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L28u 4K IPS顯示器、G34w電競螢幕：

其他配件則包含採窄邊框、防眩光與28吋設計的L28u 4K IPS顯示器，將會在今年11月以300美元價格上市，而採1500R曲率、21:9顯示比例，並且支援供144Hz畫面更新率的G34w電競螢幕，則會以480美元起跳價格銷售，但要等到2020年才會正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電聲控

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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