Garmin更新fēnix 6系列錶款，Pulse Ox血氧感應器變成標配

Garmin稍早更新旗下fēnix系列錶款，此次推出的fēnix 6與fēnix 6S，以及fēnix 6X，分別對應不同使用需求，同時fēnix 6與fēnix 6S還會額外推出Pro版本，至於fēnix 6X則區分Pro藍寶石鏡面版本與Pro太陽能版本。

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在這次推出錶款中，更進一步調整電池待機使用表現，讓fēnix 6系列錶款能以使用天數、小時長度呈現電量，甚至可以顯示開啟心率量測，或是透過GPS定位增加電力損耗比例，讓使用者能依照需求將個定功能關閉，以利或去更長待機使用時間。若以fēnix 6X為例，電池電量最長可達21天使用續航表現。

而在高階版的fēnix 6X裡，採Pro太陽能版本設計機種將透過放置在錶面上，以透明形式使用的太陽能充電板補充電力，約可讓手錶補充額外3天使用時間。類似設計，過往包含CASIO旗下G-Shock Rangeman錶款也曾採用類似應用，藉由太陽能方式補充裝置續航使用時間。

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至於fēnix 6系列錶款不僅整合Garmin Pay服務，同時也支援亞馬遜音樂、Spotify、Deezer、iHeartRadio等音樂服務，並且將過往在fēnix 5系列錶款列為選配的Pulse Ox血氧感應器，這次則是成為標準規格，而fēnix 6與fēnix 6 X螢幕尺寸則為1.3吋與1.4吋，但機身大小並沒有太大改變。

功能部分，新款fēnix 6系列錶款將可在使用者配戴跑步時，提供更即時的加速、減速提示，並且顯示分段配速，以及實際完成配速結果，另外系統也會針對路面坡度加入對應調整。其他部分，新款fēnix 6系列更加入全球滑雪勝地雪道，高爾夫球功能也會以彩色畫面呈現，同時顯示球洞距離等資訊。

建議售價，新款fēnix 6系列錶款將從599美元起跳，台灣地區則會以新台幣25990元價格起跳。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》