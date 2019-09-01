LG新款家電會主動提醒使用者避免不當操作情況

LG稍早推出名為「Proactive Customer Care」的智慧服務，將可讓家電產品在使用者出現不當操作時主動提醒，例如在洗衣機加入過多洗衣精，或是擺放食物擋住冰箱內部制冷系統出風口，系統就會主動提醒使用者。

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依照LG的想法，透過這樣的設計，將可讓使用者能更正確使用家電產品，藉此延長家電使用年限。而此次推出的「Proactive Customer Care」的智慧服務，將直接整合在LG ThinQ app內，讓使用者能透過iOS、Android裝置進行互動。

其實在過往許多家電產品，就已經採用類似設計，但主要是透過簡易感測元件、開關等設計，例如當使用者太久未將冰箱門關上，就會自動發出警示聲音，提醒使用者儘快將冰箱門關上。而此次在LG提出的「Proactive Customer Care」服務中，則是會在更多使用細節提醒使用者正確使用家電。

不僅在使用過程會提醒使用者，就連本身運作出現問題，或是使用耗材必須更換，系統也會主動提醒家電產品目前狀況。

「Proactive Customer Care」服務預計會先用在LG新款滾筒式洗衣機，以及新款冰箱產品，預計會在接下來的IFA 2019期間展示，並且率先在歐洲市場推行，接下來才會陸續引進美國在內市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》