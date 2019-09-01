Sony揭曉α6600與α6100，加入更快對焦速度與即時眼部對焦

在稍早不慎曝光細節之後，Sony正式對外公布α6600與α6100兩款APS-C片幅新機，分別加入最高0.02秒自動對焦，以及Sony近期在相機產品主打的動態追蹤和眼部對焦功能，兩者分別作為α6500與α6000後繼機種。

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在α6600中，依然維持採用2420萬畫素的APS-C片幅感光元件，影像處理器則升級為新款BIONZ X，除了加入最高0.02秒自動對焦，更在對焦系統加入425組相位點檢測，以及425組對比檢測對焦點設計，另外也加入動態追蹤與眼部對焦功能。

而在機身設計部分，α6600加入可180度上掀的3吋螢幕，另外也加入5軸防震，感光值則介於ISO 100-32000之間，上下可擴展至ISO 50-102400，並且對應最高每秒11張連拍，或是在靜音模式下對應每秒8張連拍，同時提供4K@30fps錄影，支援S-Log2和S-Log3格式。

至於電池部分則首度採用新款Z系列電池，使得待機拍攝張數可以增加為720張 (透過電子觀景窗拍攝)，或是810張 (透過機身螢幕取景)。

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作為入門機種定位的α6100，同樣採用2420萬畫素的APS-C片幅感光元件，以及新款BIONZ X影像處理器，並且對應最高11張連拍與靜音模式下最高8張連拍效果，錄影功能也支援4K@30fps，但拿掉支援S-Log2和S-Log3格式，以及在錄影過程中支援連續對焦功能。

另外，α6100僅對應鏡頭端的防震設計，同時感光值最高僅對應擴展至ISO 51200，同時電池依然維持α6000系列採用的W系列電池，因此使用續航表現相對較弱。

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α6600預計以1400美元起跳價格銷售，原廠搭配kit鏡頭為新款E 16-55mm f/2.8G，而α6100則預計以750美元起跳價格銷售，維持搭配E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ電動變焦鏡頭。

Sony同時宣布推出兩款E-Mount接環鏡頭，分別為E 16-55mm f/2.8G，以及E 70-350mm f/4.5-6.3G OSS，前者將作為此次推出的α6600搭配kit鏡頭，後者則是針對遠焦拍攝需求打造，建議售價則分別為1400美元與1000美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》