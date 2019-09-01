僅18.3公克重的Insta360 GO 可輕易拍攝第一人稱視角全景影片

Insta360稍早宣布推出全球最輕巧的全景相機－Insta360 GO，強調僅有18.3公克，並且能以貼近第一人稱視角等方式進行拍攝，同時可透過人工智慧自動剪輯技術記錄最佳畫面。

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由於重量十分輕盈，Insta360 GO不僅能透過配件輕易固定在額頭、胸前，或是以手持方式進行拍攝，同時也能以貼近第一人稱視角方式取景。而Insta360 GO本身也能以磁吸方式固定，方便使用者拆卸或安裝，本身則支援IPX4等級防水，可對應一般潑水、雨水環境使用，甚至也能在淺水浸泡10秒左右情況下操作。

而使用模式並非像一般全景相機可記錄長時間影片內容，Insta360 GO單次拍攝影片最長僅能記錄30秒長度，或是以6倍速度拍攝最長30分鐘的縮時影片，最主要是針對眼前重要片段影像進行記錄，同時配合內建FlowState防震技術，讓拍攝影片呈現穩定，另外也能拍攝最高100fps慢動作影片。

電池電量方面，搭配充電盒約可在單日內進行拍攝200組影片，同時也能透過充電盒直接連接手機傳輸拍攝影片。

另外，透過人工智慧識別技術，Insta360 GO可透過FlashCut app進行快速剪輯，將會依照場景內容搭配適合主題、使用者經常選用素材，並且自動選擇合適的音樂內容，讓使用者能快速剪出合適短片。另一方面，FlashCut app依然保留可讓使用者自行剪輯、調整細節功能。

建議售價方面，Insta360 GO將以新台幣6990元價格銷售，原廠盒裝會一併提供充電盒、磁吸掛繩、轉向支架、簡易夾及磁吸膠墊在內配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》