Panasonic公布可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H具體細節，9月底上市

今年6月揭曉可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H之後，Panasonic稍早進一步透露此款主打高畫質錄影的無反相機更多細節。

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其中包含採用2420萬畫素感光元件，支援以全片幅、每秒24張畫格進行無裁切6K錄影，同時也能對應以Super 35格式、每秒60張畫格記錄4K影像，另外則是支援4:2:2 10-bit錄影效果。至於靜態拍攝則可在AF鎖定實現每秒9張連拍，或是在連續自動對焦情況達成每秒6張連拍，無論在拍照或錄影過程也能藉由人工智慧自動對焦識別人或動物。

在ISO感光設計部分，則比照GH5s採用640、4000雙ISO系統設計，一般情況下可達ISO 100-51200，擴展情況下則可達ISO 50-204800。另外則對應14+檔動態範圍調整效果，支援V-Log、V-Gamut，以及HLG格式。

機身部分則搭載可上掀螢幕，以及機身5軸防震、防塵、防滴與防凍設計，而自動對焦速度則可達0.08秒，包含電池與記憶卡的重量僅為1.15公斤，電池容量可對應2小時連續拍攝，並且支援以USB 3.1 Type-C連接埠進行快速充電。而機身採用雙SD UHS-II卡槽設計，並且支援兩張記憶卡接力錄影儲存功能，為了進一步減少錄影過程產生過熱，Panasonic甚至在機身內加入風扇驅熱。

配合新機推出，Panasonic也公布新款L-Mount接環鏡頭Lumix S Pro 24-700mm f/2.8，藉此滿足拍攝使用需求，同時也透露將會在2020年底前讓L-Mount接環鏡頭數量增加到46組。

建議售價部分，Lumix S1H單機身將以3999美元價格銷售，預計在今年9月底上市，而Lumix S Pro 24-700mm f/2.8鏡頭售價則為2200美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》