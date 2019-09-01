Canon EOS 90D、EOS M6 Mark II同步揭曉，換上新感光元件、支援4K錄影

先前已經不小心提前曝光的Canon新機EOS 90D，以及新款無反機種EOS M6 Mark II，稍早正式宣佈上市消息，預計會在今年9月推出，其中EOS 90D單機身售價為1199美元，搭配18-55mm或18-135mm鏡頭組合的話，售價分別是1349美元與1599美元，而EOS M6 Mark II單機身建議售價則為849美元。

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而硬體規格基本上與先前提前曝光資訊相同，兩款新機都採用3250萬畫素的APS-C感光元件，並且換上DIGIC 8影像處理器，同時也均加入雙像素對焦系統，以及最高支援4K@30fps或1080p@120fps錄影功能，機身也加入藍牙與Wi-Fi連接功能。

EOS 90D支援最高每秒10張連拍，並且能以45組十字對焦點、覆蓋率達100%的光學觀景窗取景，或是透過3.2吋可翻轉觸控螢幕確認拍攝景象，同時機身也加入防塵防滴設計，另外也支援新款BG-E14電池手把，某種程度也是將過往中高階機種功能下放。

至於EOS M6 Mark II則是進一步強化無反機種使用體驗，其中同樣加入雙像素對焦系統，提供最高每秒14張連拍，透過電子快門在RAW檔連拍模式下，更可達每秒30張連拍效果，同樣也支援4K畫質錄影功能。而機身則是維持取消電子觀景窗設計，必須配合外接配件方式使用，而可翻轉觸控螢幕則支援拖曳自動對焦，並且在操作介面以多功能轉盤取代過往調整曝光補償的轉盤設計。

EOS 90D：

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EOS M6 Mark II：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》