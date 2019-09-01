換上Intel第10代Core i系列處理器，聯想更新更新ThinkPad系列筆電

聯想稍早宣布更新新款ThinkPad系列筆電，其中分別推出第7代ThinkPad X1 Carbon，以及第4代ThinkPad X1 Yoga，兩者均採用14吋機身設計，並且換上Intel第10代Core i系列處理器。此外，聯想也同步更新ThinkPad X390與ThinkPad T490，以及ThinkPad L13與ThinkPad L13 Yoga。

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而從處理器核心數量最高對應6核心的情況來看，顯然聯想此次在新款ThinkPad系列筆電採用代號Comet Lake的第10代Core i系列處理器，並非更早宣布推出代號Ice Lake的處理器版本。此次推出機種均支援1小時內可充入80%電量的快速充電機騰。

其中，第7代ThinkPad X1 Carbon採用14吋螢幕設計，機身重量約控制在1.09公斤，並且標榜電池續航表現符合Project Athena設計，約可達18.5小時，同時也能選擇搭載4G LTE連網功能。

第4代ThinkPad X1 Yoga則採用碳纖維與鎂合金複合材質打造，重量控制在1.32公斤，保留USB-A、USB-C與HDMI連接埠，並且支援連接ThinkPad Mechanical Dock配件，電池續航表現最高也可達18.3小時，同樣可選擇搭載4G LTE連網功能，甚至也支援ThinkPad Pen Pro手寫筆功能。

此次同步更新的ThinkPad X390與ThinkPad T490，以及ThinkPad L13與ThinkPad L13 Yoga，同樣也換上代號Comet Lake的第10代Core i系列處理器，但僅ThinkPad X390與ThinkPad T490提供選配4G LTE連網功能。

建議售價部分，第7代ThinkPad X1 Carbon預計以1479美元起跳價格於9月上市，而第4代ThinkPad X1 Yoga則預計以1609美元價格推出，同樣也會在9月上市。至於新款ThinkPad X390與ThinkPad T490，以及ThinkPad L13與ThinkPad L13 Yoga均預計在10月推出，建議售價分別為1129美元、1190美元、749美元與919美元起跳。

第7代ThinkPad X1 Carbon：

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第4代ThinkPad X1 Yoga：

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ThinkPad X390：

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ThinkPad T490：

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ThinkPad L13：

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ThinkPad L13 Yoga：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》