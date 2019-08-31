微軟預計10/2於美國紐約舉辦發表活動 或許揭曉雙螢幕設計Surface新機

微軟稍早釋出活動邀請內容，確定將在今年10月2日於美國紐約舉辦發表活動，其中以不同線條勾勒疑似微軟Windows標誌圖像，或許代表將會揭曉新款Surface裝置，其中更可能包含採雙螢幕設計的Surface新機。

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若沒意外的話，有可能會是換上Intel第10代Core i系列處理器的新款Surface裝置，並且預期更新Surface Pro系列、Surface Laptop系列，以及Surface Studio系列機種，同時也可能更新其他Surface品牌周邊，例如耳機、滑鼠或鍵盤裝置。

目前還無法確認微軟是否會跟進採用Intel今年提出的Project Athena形式設計產品，但先前有不少消息指稱微軟準備推出代號「Centaurus」的新款Surface裝置，有可能會是首款採雙螢幕設計的Surface機種，但也有消息指稱此款產品將是微軟首度以Surface品牌打造的手機。

不過，從目前微軟已經淡出手機硬體發展情況來看，預期代號「Centaurus」的新款Surface裝置，應該還是會以搭載雙螢幕的筆電產品為主，或許同樣會以Intel概念設計為基礎。

而在先前傳聞中，更指出微軟計畫打造全新採Arm架構設計的Surface裝置，並且以代號「Excalibur」為稱，或許將挑戰常時連網筆電市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》