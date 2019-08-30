源自滑雪運動應用技術 Sony打造針對戶外運動、最多三方互通的耳機裝置

形狀有點類似Sony過往推出強調空氣聆聽感的Xperia Ear Duo，但是以單耳形式使用的穿戴式對講機NYSNO-100，是Sony另一款內部新創設計產品，並且成為First Flight眾籌項目。

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NYSNO-100相關技術源自Sony在2017年針對滑雪運動打造的NYSNO-10，標榜對應IPX5/IPX7等級防水，以及IP6X防塵效果，甚至可以應用在衝浪使用需求，標榜本身配掛穩定性與防護性能，同時也能對應減少環境聲噪與風切聲，可在不同場合清晰接聽電話。

除了一般耳骨固定耳塞，NYSNO-100也提供掛式耳塞配件增加固定效果，同時以後垂式設計也能讓使用者正常配戴眼鏡，至於連接方式則是透過藍牙。透過內建電池約可對應4小時團體通話時間，待機時間則可對應15小時左右。

此外，NYSNO-100在不配合電話連接情況下，更可配合Sony打造團體對話功能，最多對應三組連接對談，最遠連接距離可達500公尺的對講機使用模式，因此也能作為登山出遊等戶外活動，讓使用者能以小團隊形式建立聯繫使用，即使在沒有連網訊號情況下也能順利溝通。

而搭配Sony商業解決方案所提供的Callsign app，則可配合手機對應不限距離的遠方溝通模式，同時在NYSNO-100也搭載對應Callsign app發話功能按鍵，讓使用者能直接透過耳機操作通話，而無需開啟手機操作。

目前Sony計畫以NYSNO-100產品募集5610萬日圓，三組早鳥優惠價格為41000日圓，單組售價則為14000日圓，預計在2020年6月正式出貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》