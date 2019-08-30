親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

李新死得太冤！盛竹如拍片吃官司霸氣喊「不後悔」

源自滑雪運動應用技術 Sony打造針對戶外運動、最多三方互通的耳機裝置

2019-08-30 16:18楊又肇

形狀有點類似Sony過往推出強調空氣聆聽感的Xperia Ear Duo，但是以單耳形式使用的穿戴式對講機NYSNO-100，是Sony另一款內部新創設計產品，並且成為First Flight眾籌項目。

分享

NYSNO-100相關技術源自Sony在2017年針對滑雪運動打造的NYSNO-10，標榜對應IPX5/IPX7等級防水，以及IP6X防塵效果，甚至可以應用在衝浪使用需求，標榜本身配掛穩定性與防護性能，同時也能對應減少環境聲噪與風切聲，可在不同場合清晰接聽電話。

除了一般耳骨固定耳塞，NYSNO-100也提供掛式耳塞配件增加固定效果，同時以後垂式設計也能讓使用者正常配戴眼鏡，至於連接方式則是透過藍牙。透過內建電池約可對應4小時團體通話時間，待機時間則可對應15小時左右。

此外，NYSNO-100在不配合電話連接情況下，更可配合Sony打造團體對話功能，最多對應三組連接對談，最遠連接距離可達500公尺的對講機使用模式，因此也能作為登山出遊等戶外活動，讓使用者能以小團隊形式建立聯繫使用，即使在沒有連網訊號情況下也能順利溝通。

而搭配Sony商業解決方案所提供的Callsign app，則可配合手機對應不限距離的遠方溝通模式，同時在NYSNO-100也搭載對應Callsign app發話功能按鍵，讓使用者能直接透過耳機操作通話，而無需開啟手機操作。

目前Sony計畫以NYSNO-100產品募集5610萬日圓，三組早鳥優惠價格為41000日圓，單組售價則為14000日圓，預計在2020年6月正式出貨。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

星宇航空來解答 機上耳機孔為什麼是兩孔？

2019-08-28 17:12

三星於韓國開放申請測試小尺寸Bixby智慧喇叭Galaxy Home Mini

2019-08-30 16:19

一加電視產品將會採用Android TV、聯發科新款處理器

2019-08-30 16:19

LG連網家電app更名「ThinQ」 加入Google Assistant聲控操作

2019-08-29 13:06

你以為密碼用asdfgh很安全？教育部教你三招防駭客

2019-08-29 12:23

部分MacBook Pro禁上機 印度跟進

2019-08-27 14:22

AI音箱、掃地機器人 打造智慧小套房

2019-08-27 14:17

NVIDIA將GPU加速資源帶到VMware虛擬化應用 大幅提昇雲端協作效率

2019-08-27 10:13

Dell首次以Latitude品牌打造Chromebook 鎖定企業應用需求

2019-08-27 10:13

與NVIDIA合作 預期加快VMware Cloud on AWS應用成長

2019-08-27 10:13

比一比／究竟應不應該買蘋果HomePod？

2019-08-27 10:02

一次能充兩台裝置！最像AirPower的無線充電板做出來了

2019-08-26 20:42

IP猛獸向Netflix宣戰！Disney+加碼三部全新漫威電視劇

2019-08-26 18:41

Bose新款圓桶狀藍牙喇叭 加入支援AirPlay 2、Spotify Connect功能

2019-08-26 11:25

Otterbox推出可堆疊充電、支援無線充電的行動電源

2019-08-26 11:25

OnePlus TV將整合亞馬遜影音服務，配置55吋4K QLED螢幕

2019-08-26 11:25

友達光電以噴墨印刷技術打造17.3吋OLED面板、加入可凹折AMOLED螢幕競爭

2019-08-26 11:24

華為智慧眼鏡將開售！雙擊操控電話和音樂 售價約11,200元

2019-08-25 19:41

Apple Watch 5首張洩密照片曝光 外型怎麼和4一樣？

2019-08-25 17:17

日系柔美風格搶攻女性用戶 AVIOT無線耳機9月美型登台

2019-08-25 17:16

賽靈思打造全球最大容量設計的FPGA晶片 加速全新ASIC或SoC處理器設計

2019-08-25 08:09

以數據說話 Intel強調架構設計搭配製程技術才能發揮處理器真正效能

2019-08-23 13:11

導入金士頓全新記憶體模組 Alienware揭曉全新風格設計的電競桌機、螢幕

2019-08-23 13:04

以可節省桌面空間的Space系列顯示器為基礎 三星打造全新電競螢幕

2019-08-23 12:58

一加確認將於9月正式揭曉首款電視產品 採用4K QLED面板、印度首發

2019-08-23 12:34

驚！美媒檢測發現多款手機輻射超標 iPhone 7最嚴重

2019-08-23 11:45

國外票選2019最愛無線耳機 AirPods不是第一名！

2019-08-22 19:52

25年前直播轟動科技界！世上最古老網路攝影機宣布「永久關閉」

2019-08-22 16:04

Intel說明Comet Lake處理器鎖定主流市場 Ice Lake瞄準高階應用與AI需求

2019-08-22 15:52

友達超大尺寸8K HDR、MiniLED系列面板 下周亮相

2019-08-22 14:38

小米專賣店 進駐北中南三家新光三越

2019-08-22 14:31

Intel擴展第10代Core i系列處理器 「Comet Lake」提昇多核運算與更低電耗

2019-08-22 12:05

Intel揭曉代號「Spring Hill」的AI處理器Nervana NNP-I 作為推論加速使用

2019-08-22 10:58

MacBook Pro電池故障恐起火 越南禁帶上機

2019-08-21 22:26

華碩家用PC在台市占第一 推新品搶返校潮商機

2019-08-21 18:54

採用70吋規格 紅米品牌首款電視將於8/29揭曉

2019-08-21 15:44

NTT TechnoCross新技術可讓8K影像邊壓縮邊傳輸 容量僅原本十分之一

2019-08-21 15:44

機場仍傳統宣傳 群創願大尺寸高畫質顯示器全球放送台灣

2019-08-20 15:35

群創公共顯示器 擦亮逾20座國際機場櫥窗

2019-08-20 14:34
看更多

熱門文章

蘋果宣布9月11日舉行發表會 邀請函藏有什麼玄機？

2019-08-30 06:45

這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

2019-08-29 20:56

確定了！蘋果秋季發表會就在9/11 彩色蘋果要回歸了嗎？

2019-08-30 01:15

網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13

不怕缺貨了！ 9月起華碩ZenFone 6五大電信全力供貨

2019-08-29 17:42

紅米Note 8系列、新款紅米筆電、電視同步亮相，手機有可能引進台灣

2019-08-30 12:46

減少成本支出 Google計畫將Pixel手機產線從中國移至越南

2019-08-30 12:32

換上經典彩色蘋果標誌設計？ 蘋果確認將於美國9月10日發表新款iPhone

2019-08-30 12:30

華為即將推出的Mate 30系列 或許無法順利使用Google服務

2019-08-30 13:30

一加電視產品將會採用Android TV、聯發科新款處理器

2019-08-30 16:19

蘋果9月11日新品發表 台積電獨啃A13處理器

2019-08-30 14:02

蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30

任天堂新款手機遊戲 《瑪利歐賽車巡迴賽》將於9/25上線

2019-08-30 16:18

華為申請註冊P30全新段差撞色外觀 可能會在IFA 2019揭曉

2019-08-30 12:45

獨立廠商維修iPhone 蘋果終於解禁

2019-08-30 14:22

台灣大推匯流方案 從手機、電腦到電視一案購足

2019-08-29 18:13

Ubisoft副總裁認為Steam平台銷售遊戲模式已經面臨瓶頸

2019-08-30 16:18

臻鼎多空交雜 亞資維持目標價108元

2019-08-30 14:27

三星於韓國開放申請測試小尺寸Bixby智慧喇叭Galaxy Home Mini

2019-08-30 16:19

源自滑雪運動應用技術 Sony打造針對戶外運動、最多三方互通的耳機裝置

2019-08-30 16:18

擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

2019-08-30 12:45

從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45

藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

2019-08-30 12:45

iPhone鬆綁限制 提供第三方維修商原廠零件

2019-08-30 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top