一加電視產品將會採用Android TV、聯發科新款處理器

一加透露將在9月於印度市場首發推出旗下OnePlus TV電視產品，同時也確認將搭載對應4K解析度的QLED面板，更確認與亞馬遜影音服務合作之後，相關消息更指出此款電視將會採用Android TV作為電視作業系統，並且會採用聯發科新款MT5670處理器。

分享 facebook

若以作業系統搭載Android TV設計來看，預期OnePlus TV將會具備更具彈性的app內容擴充彈性，同時也能串接許多影音相關應用服務，讓電視能有更豐富的使用體驗。

而在此之前，一加已經確定新款電視產品將與亞馬遜合作影音內容服務，同時也預告未來進一步與更多市場在地服務合作的話，將會繼續把電視產品帶到歐洲、美國與中國市場。不過，一加執行長劉作虎並未透露印度市場之後具體發展計畫。

就一加的看法，同樣也將電視視為智慧顯示器產品，並且將成為家中資訊匯聚平台，並且能與使用者更簡單產生互動。類似想法，包含Google、聯想、華為在內廠商也均提出，並且將電視視為下一個可擴大發展項目。

而就市場消息指出，OnePlus TV價格將會比三星、Sony等一線品牌電視機種採用更低售價，雖然不致於到一半以下，但也足以吸引更多人使用。至於尺寸規格部分，將會涵蓋43吋、55吋、65吋、75吋等主流使用規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》