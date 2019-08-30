三星於韓國開放申請測試小尺寸Bixby智慧喇叭Galaxy Home Mini

雖然三星目前仍未確認旗下智慧喇叭Galaxy Home實際推行時間，但稍早卻已在韓國地區提供部分Galaxy手機用戶申請名為Galaxy Home Mini的小尺寸Bixby智慧喇叭beta測試。

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目前暫時還沒有太多關於Galaxy Home Mini細節，但已經在今年5月於FCC認證文件出現，顯示將支援藍牙4.2規格，並且採用micro USB連接埠設計，喇叭頂端則配置基本的操作按鍵，同時印上AKG品牌標誌。

從相關敘述顯示，Galaxy Home Mini也將搭載Bixby數位助理服務，並且支援與三星SmartThings物聯網平台連動，另外也可能透過內建電池以無線形式運作。

不過，目前就連三星在去年與Galaxy Note 9一同揭曉的Galaxy Home都還無法確認何時上市，現階段也沒有太多關於這款Galaxy Home Mini預期推出時間。

三星原本計畫在今年4月推出Galaxy Home，但後續則再次將上市時間延後至今年第三季。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》